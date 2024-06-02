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Gediz'de kurbanlık satışları başladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde kurulan Hayvan Pazarında kurban hareketliliği yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını pazara getiren üreticiler gün boyu hayvanlarını satmak için uğraş verirken, pazarda vatandaşlar fiyat öğrenmeye, hayvan seçmeye geliyorlar.

Fiyatların düşmesi için Kurban Bayramı arifesini bekleyen vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından şikayet ederken, üreticiler ise yıl boyu kurbanlık olarak ayırdıkları hayvanlara bakım yaptıklarını fiyatların geçtiğimiz yıllara göre uygun olduğu görüşünde birleşiyorlar.

Gediz Hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 15 bin ile 25 bin arasında değişiyor.

Bu sene geçtiğimiz yıllara göre hayvan fiyatlarının düşük olduğunu dile getiren Fırdan Köyünden üretici Şerif Karasu, "En yüksek hayvanımız 21 bin TL. En düşük hayvanımız 15 bin TL. bu sene pazarımız biraz düşük fiyatta. Durgunluk var. İnşallah düzelecek" dedi.

Zincir marketlerde 19 kilo hayvan 13 bin 750 lira diye konuşan Karasu, "85 kilo canlı hayvan 22 bin liradan sattım arkadaşıma" diye konuştu.

Şerif Karasu'dan hayvan alan hem üretici hem de alıcı Mahmut Özçelik ise, "Zincir marketleri tercih etmeyip üretici kazansın diyerek buraya gelip, kendim de üretici olduğum için canlı 85 kilo koçu 23 bin liraya aldık. Hayvan alacak vatandaşlarımı herkesi buraya bekleriz. Pazarlarda bir durgunluk olduğunu söylüyorlar. Hayvanlar 15 ile 25 bin arasında değişmekte. Tüm üretici arkadaşlarımızı destekliyoruz. Bu kurbanda üreticilerin kazanmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Üzümlü Köyünden hayvanlarını satış için getirdiğini söyle bir başka satıcı Mutlu Torlak, "Her sene olduğu gibi bu sene de kurbanlık işi yapmaktayım. Geçen yıla bakınca fiyatlarda biraz ucuzluk var. Geçen yıl ortalama 80-90 kilo gelen hayvanlarımızı yaklaşık 12-13 liradan veriyorduk. Bu sene 90 kilo gelen hayvanımızı 20-22 bin lira arasında veriyoruz. Millet son günü bekliyor. Ama son gün olunca sanki bundan aşağıya mı düşecek. Bütün Gediz halkını ve köylerini pazarımıza bekliyoruz. Bu sene 180-200 arası kurbanlık hayvan besledim. 25-30 hayvanımız kaldı. Daha üç haftamız var. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Emet ilçesinde geldiğini hayvan pazarını gezerek fiyat öğrenmek istediğini belirten, aynı zamanda minibüsçülük yaptığını söylen Mehmet Bozkurt ise, "Buraya pazarı gezeyim diye geldim. Pazarın durumu normal. Eskiden kendim de hayvancılık yaptığım için biliyorum. Kuzu almak için çok iyi, 12-13 bin liraya kuzu satılıyor. Kuzu fiyatları burada daha hesaplı. Bin-iki bin lira falan daha hesaplı. Erkeçte de öyle aşağı yukarı. Erkeçte bu alınan hayvanlar Emet'te 14-15 bin liradan satılıyor" dedi.

Gediz Hayvan Pazarının bayrama son bir hafta kala daha da hareketleneceğini düşünen üreticiler o günü umutla bekliyorlar.