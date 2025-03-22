Gediz'e Modern Hükümet Konağı Açıldı - Son Dakika
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Gediz'e Modern Hükümet Konağı Açıldı

Gediz ilçesinde yeni Hükümet Konağı hizmete girdi, kamu kurumları tek çatı altında toplandı.

22.03.2025 14:21
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Gediz'e yeni hükümet konağı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağı hizmete giriyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken bina, ilçedeki birçok kamu kurumunu tek çatı altında toplayarak vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, 2020 yılında göreve başladığını ve pandemi sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti. 2021 yılında yeni Hükümet Konağı'nın yapılmasına karar verildiğini ifade eden Alkan, süreç boyunca Kütahya Valisi Ali Çelik'in desteğiyle kurumların ihtiyaçlarının belirlendiğini söyledi. Hazırlanan proje, Kütahya İl Özel İdaresi'ne sunularak 2023 yılında yaklaşık 95 milyon TL'lik (KDV dahil) bütçeyle ihale edildi. İki yıl süren inşaatın ardından bina tamamlandı.

Yeni Hükümet Konağı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü, Askerlik Şubesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, İl Özel İdare Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Milli Emlak Şefliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi önemli kamu kurumları yer alacak. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü mevcut binalarında hizmet vermeye devam edecek.

Ergenekon Mahallesi'nde bulunan eski Hükümet Konağı binası, Cuma gününden itibaren kamu hizmetine kapanacak ve önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde okul olarak kullanılacak.

Kaymakam Hakan Alkan, yeni Hükümet Konağı'nın Gediz halkına hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'e Modern Hükümet Konağı Açıldı - Son Dakika

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