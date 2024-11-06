Gediz Perakende'ye Uluslararası Ödül - Son Dakika
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Gediz Perakende'ye Uluslararası Ödül

Gediz Perakende\'ye Uluslararası Ödül

Gediz Perakende, sürdürülebilirlik raporuyla Vision Awards'ta gümüş ödül kazandı.

06.11.2024 11:31
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Aydem Enerji'nin elektrik perakende şirketi Gediz Perakende, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği'nin (League of American Communications Professionals-LACP) düzenlediği Vision Awards'ta sürdürülebilirlik raporuyla "Gümüş Ödül"e layık görüldü ve "En İyi 20 Türk Raporu" arasında yer aldı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine alan Gediz Perakende, kararlılıkla yürüttüğü çalışmalarını uluslararası başarılarla taçlandırmaya devam ediyor. Gediz Perakende son olarak, Vision Awards'ta, "Enerji-Ekipman ve Hizmetler" kategorisinde "Gümüş Ödül"e layık görüldü ve "En İyi 20 Türk Raporu" arasında yer aldı. Aydem Perakende de geçtiğimiz yıl Vision Awards'ta benzer başarıya imza atmıştı.

Gediz Perakende ve Aydem Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, sürdürülebilirlik alanındaki başarılarının uluslararası arenada tescillenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) katılımcısı olarak elde ettiğimiz başarılar gurur verici. Aydem Perakende ile ödül kazandığımız 2022 yılı sürdürülebilirlik raporumuzun ardından, bu konudaki kararlılığımızı ve çalışmalarımızı devam ettirerek bu yıl 2023 yılı sürdürülebilirlik raporlarımızı da yayınladık. Gediz Perakende ile 2023 Vision Awards'ta ödül alan raporumuz motivasyonumuzu güçlendirdi. İşimizi en iyi şekilde yaparak şirketimizi geleceğe taşırken; bireylere, topluma, ülkemize ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomiye katkı hedefiyle sürdürülebilir fayda sağlamaya aynı hassasiyet ile devam edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Çevre, Yerel, Yaşam, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gediz Perakende'ye Uluslararası Ödül - Son Dakika

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