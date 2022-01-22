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Gedizli kayakçılar Erzincan'dan döndü - Son Dakika

Gedizli kayakçılar Erzincan'dan döndü

22.01.2022 10:59
Gedizli kayakçılar Erzincan'dan döndü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kayak sporcuları Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde iki gün devam eden organizasyondan döndü.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kayak sporcuları Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde iki gün devam eden organizasyondan döndü.

Kütahya'yı temsilen Muratdağı Termal Kayak Merkezinde yetişen sporcular Erzincan'da yapılan Kulüplerarası alp disiplini SL-GS(Kayak) yarışmalarında U18 kadınlarda Hilal Yılmaz 14'ncü, Yıldız Akbulut 17'nci, Çağlagül Arısoy 22'nci oldu.

21 ilden toplam 140 sporcunun katıldığı yarışmalarda U18 erkeklerde Kütahya'yı temsil eden Zeki Demir 34'ncü, Ramazan Görkem Yüksel 35'nci, Emre Çetin 37'nci olurken, Büyük Erkekler kategorisinde Muhammed Keskin 15'nci, Faruk Alkan 20'nci olarak yarışmaları tamamladılar.

Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen yarışmalara katılan Gedizli sporculara kafile başkanlığı yapan Muhammed Keskin 8 sporcu ile Erzincan'a gittiklerini söyledi.

Keskin, "Bu sene yarışmalara kar yağışı olmadığı için çok iyi hazırlanamadık. Önümüzdeki yıllarda daha iyi hazırlanarak yarışmalara katılmayı düşünüyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Kütahya Valisi Ali Çelik e, Milletvekili Ahmet Tan a, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can'a, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'a, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın'a, İl Temsilcisi Ayhan Keskin'e, Gediz Belediye Spor Kulübümüze, Orman İşletme Spor Kulübümüze sporcularımız ve kulüplerimiz adına teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Gedizli kayakçılar Erzincan'dan döndü

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Kayak Merkezi, Erzincan, Kütahya, Kayak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gedizli kayakçılar Erzincan'dan döndü - Son Dakika


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