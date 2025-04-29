Geleceğin Mühendisleri ile Buluşma - Son Dakika
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Geleceğin Mühendisleri ile Buluşma

Geleceğin Mühendisleri ile Buluşma

ASO Başkanı Ardıç, Gazi Üniversitesi'nde mühendis adaylarıyla bir araya geldi ve iş birliği vurguladı.

29.04.2025 14:43
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji Araştırma Topluluğu'nun düzenlediği "Malzeme Günleri" etkinliğinde geleceğin mühendis adayları ile bir araya geldi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji Araştırma Topluluğu'nun düzenlediği "Malzeme Günleri" etkinliğinin açılış programına katıldı. Teknoloji Fakültesi Taşkent Binası'nda düzenlenen etkinlikte, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Karyeyen, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Atar, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behçet Gülenç, Topluluk Akademik Danışmanı Doç. Dr. Tayfun Fındık, Metalurji Araştırma Topluluk Başkanı Çağan Gökdeniz Gümüş ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

Programda öğrencilere hitap eden ASO Başkanı Ardıç, Türkiye'nin en köklü kurumlarından Gazi Üniversitesi'nin çatısı altında, geleceğin mühendis adaylarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Güçlü bir sanayi için üniversite ile sanayi iş birliği en üst noktada olmalı"

Malzeme Günleri etkinliğinin, sanayi ile akademi arasındaki köprülerin daha da güçlenmesi için çok değerli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Ardıç, "Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bu dönemde, iş gücü piyasaları ve eğitim yapıları büyük bir değişimden geçiyor. Bu değişimin merkezinde yer alan üniversiteler, öğrencilere geleceğin ihtiyaçlarına uygun donanımlar kazandırmakta kilit rol oynuyor. Güçlü bir sanayi için üniversite-sanayi iş birliğinin en üst noktada olması gerektiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

"Çağımız sadece ürünü üretme değil, ürünü geliştirme çağıdır"

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nin sanayinin rekabet gücünü belirleyen temel unsurlardan biri olduğu ifade eden Ardıç, "Artık çağımız, sadece ürünü üretme değil, ürünü geliştirme çağıdır. Yeni nesil teknolojiler, hafif ama dayanıklı malzemeler, çevre dostu üretim süreçleri ve yüksek katma değerli ürünler, savunmadan otomotive, enerjiden sağlığa kadar birçok sektörde yeniliklerin önünü açmaktadır" diye konuştu.

Malzeme alanındaki her yeni bilginin ve buluşun, sadece sanayiciler için değil, ülkenin ekonomik bağımsızlığı ve küresel rekabet gücü için de büyük önem taşıdığına işaret eden Ardıç, "Ankara Sanayi Odası olarak bizler, her zaman üniversite ile sanayi iş birliğinin güçlendirilmesini, genç araştırmacılarımızın desteklenmesini ve yenilikçi projelerin sanayiye kazandırılmasını temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bugün burada bulunan siz değerli öğrencilerin, akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin fikirleri ve çalışmaları, yarının Türkiye'sinin inşasında belirleyici olacaktır" ifadesini kullandı.

"Gelecek, sizin ellerinizde şekillenecek"

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Başkan Ardıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada yarının mühendisleri, girişimcileri, bilim insanları var. Sizlerin heyecanı, merakı ve azmi, bize umut veriyor. Biz de Ankara Sanayi Odası olarak, her zaman sizlerle birlikte yürümeye, sizleri desteklemeye hazırız. Ürettiğiniz her yeni fikir, geliştirdiğiniz her proje için kapımızın her zaman sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizlerle birlikte çalışmaya, bilgi ve tecrübelerimizi birleştirerek ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımaya hazırız. Siz yeter ki hayal edin, biz de desteklemeye her zaman varız. Gelecek, sizin ellerinizde şekillenecek" şeklinde konuştu.

ASO Başkanı Ardıç'a konuşmasının ardından üniversite gençliğine verdiği destekten dolayı Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Karyeyen ve Metalurji Araştırma Topluluk Başkanı Çağan Gökdeniz Gümüş tarafından plaket takdimi yapıldı. Açılış programı üniversiteli gençlerin Başkan Ardıç'la toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Sanayi Odası, Gazi Üniversitesi, Seyit Ardıç, Teknoloji, ankara, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geleceğin Mühendisleri ile Buluşma - Son Dakika

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