Geleceğin polis adayları, hayalleri için ter döküyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Geleceğin polis adayları, hayalleri için ter döküyor

Geleceğin polis adayları, hayalleri için ter döküyor

Elazığ'da, 32. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına girecek adaylar, fiziki mülakat sınavı için antrenmanlarda ter döküyor.

06.01.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, 32. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına girecek adaylar, fiziki mülakat sınavı için antrenmanlarda ter döküyor.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı POMEM, lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile bin 440 kadın ve önlisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alımı yapacak. Duyurunun ardından Elazığ'da polis memuru olma hayali kuran binlerce genç, fiziki mülakatı geçmek için antrenmanlarda ter döküyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Elazığ Zirve Parkur sorumlusu Mustafa Sağlam, "Parkur merkezi olarak Elazığ'da genç kardeşlerimizi polislik, askeri okullar ve üniversitelerin spor fakültelerine hazırlıyoruz. Şu an aktif olarak 32. dönem POMEM kurs sınavı var. 12 bin alım olacak. Son yılların en çok alım yapılan sınavlarından bir tanesi oldu. Elazığ'da özellikle Fethi Sekin gibi şehitlerimizin varlığı bütün gençleri son zamanlarda polislik mesleğine daha fazla teşvik etti. İlimizde hem memur şehri olmamız hem de ilimizin gençlerinin polislik ve askerliğe yoğun ilgisi gerçekten bizleri çok duygulandırıyor" dedi.

Polisliğin bölgenin en çok tercih edilen mesleklerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Sağlam, "Özellikle ilimizde bu sınavlara hazırlanan çok fazla öğrenci var. Önceden Zülfü Ağar Polis Okulunda sınavlar olurken şimdiler de ise çevre şehirlerde alımlar yapılıyor. Ocak ayı içerisinde yapılacak olan sınav için Sivas'a Elazığ'dan 2 bine yakın öğrenci göndereceğiz. Bölgede bu noktada en fazla sayılardan bir tanesidir. Çünkü sadece lisans veya ön lisans mezunu olarak değil aynı zamanda lise mezunu arkadaşlarımız da polislik mesleğini çok fazla tercih ediyor. Bu yüzden ilimizin diğer bölgelere nazaran biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir adayın, 4 ay boyunca iyice hazırlık yapması gerekiyor. Nasıl ilimizde bulunan spor takımları profesyonel bir antrenman yapıyorsa POMEM adayları da bu şekilde antrenman yapmazsa parkuru geçemiyorlar. O yüzden çok iyi çalışarak planlama yapmak gerekiyor. Sabah 09.00'da antrenmanlarımız başlıyor akşam 21.00'a kadar devam ediyor. Özellikle ilimizde ve bölgemizde en çok tercih edilen parkur hazırlık kursuyuz. Türkiye genelinde profesyonel bir sistem kurduk. Sistemin içerisinde kardiyo ve fitness salonlarımız başta olmak üzere uzun mesafe parkurlarda da antrenmanlarımız sürdürüyoruz. Bunun dışında dışarıda dağ şartları ve koşu idmanlarıyla süreci devam ettiriyoruz. Bu noktada arkadaşlarımızın ilgisi de bizi yalnız bırakmıyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Polis, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geleceğin polis adayları, hayalleri için ter döküyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
10:47 AK Partili Mehmet Metiner’den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
10:46 Başkent Ankara’da ’’İnsanlık ölmüş’’ dedirten görüntü Başkent Ankara'da ''İnsanlık ölmüş'' dedirten görüntü
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:53 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
16:26 Süper Lig’de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor
16:24 Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı
15:54 Athena Gökhan’dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 11:50:31. #1.11#
SON DAKİKA: Geleceğin polis adayları, hayalleri için ter döküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.