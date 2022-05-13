'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Ekibini Mersin Büyükşehir Karşıladı - Son Dakika

İklim krizine dikkat çekmek için Artvin Hopa'dan yola çıkan ve güzergahında Mersin'e de yer veren 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' ekibini, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi karşıladı. Marina'da yelken kulübüne ulaşan ekip, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir tarafından karşılandı.

Çevre sorunları, küresel iklim krizi, geri dönüşüm ve minimum karbon ayak izine dikkat çekmek ve ülke çapında farkındalık oluşturmak amacıyla Artvin Hopa'dan yola çıkan 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' ekibi Mersin'e ulaştı. Mersin'de ekibi Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi karşıladı.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Bear Sailing Yelken Takımı'nın başlattığı yolculuk, minimum karbon ayak izi kullanımı konusunda ülke çapında bir farkındalık oluşturmak adına 22 Nisan'da başladı. Motor kullanmadan yalnızca yelkenliyle seyahat eden ekibin yeni durağı Mersin oldu. Mersin'de Marina yelken kulübüne gelen ekibi Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi personeli karşıladı. Çocuklar da ellerinde çevre ile ilgili yazıların olduğu dövizlerle farkındalık yarattı. Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi de karşılamada yer aldı. Ekip üyelerine, Mersinden Kadın Kooperatifi'nin hazırladığı ve içerisinde doğal ürünlerin yer aldığı paketler hediye edildi.

"ORTAK AKIL OLUŞTURARAK TÜM DÜNYAYA YAYMAK ZORUNDAYIZ"

Oluşturdukları farkındalık dolayısıyla 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' ekibini kutlayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Esas kutlamamız gereken yaşanabilir bir dünya bırakmak adına oluşturulmak istenen farkındalık ve çaba. Mersin'de hem Yenişehir hem Büyükşehir olarak çevreye dair çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin çevreye zarar veren gemileri önlemek adına çok ciddi, hassas çalışmalarını yakından biliyoruz. Ortak akılla, bilinçle bütün süreçlerde birlikte davranmak zorundayız. Ortak akıl oluşturarak tüm dünyaya yaymak zorundayız" dedi.

"İKLİMİN DEĞİŞMESİNE NEDEN OLAN ETMENLERİ MİNİMİZE ETMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Ekibi kutlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, yapılan farkındalık çalışmasının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in selamlarını iletiyorum. Sizin vasıtanızla da Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü'ye selamlarımızı iletiyoruz. Hepimiz biliyoruz iklim değişiyor. Hepimiz bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Dirençli bir şehir oluşturmak zorundayız. İklimi değiştiren etmenleri minimize etmemiz gerekiyor. Biz de Büyükşehir olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. İlimizin sera gazı emisyon envanterini oluşturduk. İklimi olumsuz etkileyen nerede, ne tür etmenler var hepsini biliyoruz. İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planımızı hazırlıyoruz. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planlarımızı yakında hayata geçireceğiz. Bu sadece bizim değil hepimizin görevi. İklimin değişmesine neden olan etmenleri minimize etmek hepimizin görevi. Bireysel karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapacağız. Başkanımız kararlı. Mersin'in sürdürülebilir, enerji, çevre ve iklim dostu bir kent olması için elinden geleni yapıyor. Bu tür farkındalıkların daha da artarak herkesin bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum."

"GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYEREK, DOĞAMIZI KURTARMAYI AMAÇLIYORUZ"

Yolculuğun kaptanlığını yürüten yelken eğitmeni Murat Tan, amaçlarının uzun yıllardır zarar verilen doğa için farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyerek, "Amacımız, plastik atıklarımız, karbon ayak izimiz, sera gazı salınımlarımız; bunların hepsini azaltıp minimuma indirgemek ve artık dönüşümlü ürünler kullanmak. Biz bu projeyle 22 Nisan'da yola çıktığımızda çok ufak bir kalabalıktık. Büyüyerek başkanlarımız, halkımız sayesinde çok güzel bir farkındalık yarattık. Bu büyük bir seyirdi, farkındalığın başlangıcıydı. Bir nebzede bitecek bir şey değil. Onun için bunu daha uzun zamana, daha uzun yıllara yaymamız gerekiyor. Gün geçtikçe büyüyerek, doğamızı kurtarmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız için temiz bir dünya bırakmalıyız. Onun için de hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Hatay'da yarın öğlen saatlerinde büyük seyrimiz bitecek ama bu proje sona ermeyecek. Biz herkes bu konunun farkına varsın diye her geçen gün anlatarak projeyi güzel bir noktaya getirmek için uğraşacağız" diye konuştu.

Artvin Hopa'dan yolculuğuna başlayan ekip İstanbul, Çanakkale, İzmir ve Muğla'nın ardından Mersin'e ulaştı. Ekip, yolculuğunu Hatay'da tamamlayacak. Ekip düzenlediği çalışmada motor yerine rüzgar ve güneş enerjisini kullanarak minimum karbon ayak izine dikkat çekerken, paketli gıda tüketmeyerek hem geri dönüşüme hem de tüketim alışkanlıklarının değişmesine dikkat çekiyor.