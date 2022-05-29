Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi

29.05.2022 12:09
Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği geleneksel çocuk oyunları şenliği tamamlandı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği geleneksel çocuk oyunları şenliği tamamlandı.

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenliğine İlçe genelindeki okulların 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri, Türk geleneğinin unutulmaz oyunlarını oynadı. Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri 2. sınıflar "Yağ satarım, bal satarım" yarışmasında birinci Atatürk İlkokulu, ikinci Mehmetçik ilkokulu, üçüncü Yavuz Selim İlkokulu oldu.

Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri 3. sınıflar arası "Mendil kapmaca" yarışmasında birinci Atatürk İlkokulu, İkinci Fevzi Çakmak İlkokulu, üçüncü İsmetpaşa ilkokulu oldu.

Geleneksel çocuk oyunları şenlikleri 4. sınıflar arası "Kaleli yakan top" yarışmalarında ise birinci İsmetpaşa İlkokulu, ikinci Fevzi Çakmak İlkokulu, üçüncü Cumhuriyet İlkokulu oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Kaymakam Fatih Görmüş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş verdi. - ÇORUM

Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi
Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi
Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi
Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi
Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi
Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, gençlik, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi - Son Dakika


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