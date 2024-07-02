Gelin ve Damat Düğünlerini Türkiye-Avusturya Maçını İzleyerek Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Gelin ve Damat Düğünlerini Türkiye-Avusturya Maçını İzleyerek Kutladı

Gelin ve Damat Düğünlerini Türkiye-Avusturya Maçını İzleyerek Kutladı

Bartın'ın Amasra ilçesinde düğün eden Gökhan Kabaşer ve Monica Mertinez, üzerindeki gelinlik ve damatlıkla ilçe meydanında Türkiye-Avusturya maçını izledi. Çift, erken gelen golle büyük sevinç yaşadı.

02.07.2024 23:13  Güncelleme: 23:35
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Bartın'ın Amasra ilçesinde düğün eden Gökhan Kabaşer ve Monica Mertinez, üzerindeki damatlık ve gelinlikle ilçe meydanına gelerek, dev ekranda Türkiye- Avusturya maçını izledi.

Amasra ilçesinde yaşayan Gökhan Kabaşer, 7yıl önce sosyal medyada tanıştığı Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Monica Martinez ile nikahı kıyıldı. Düğünü yapan çift, düğün sonrasında ise kıyafetlerini değiştirmeden ilçe merkezindeki Kültür parkına geldi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın davetlisi olarak meydanda kurulan dev ekranda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu oynanan Türkiye-Avusturya maçını izledi. Üzerlerindeki gelinlik ve damatlıkla maçı izleyen çift erken gelen golle de büyük sevinç yaşadı.

Büyük heyecan yaşadıklarını belirten Başkan Çakır, "Gelin ve damadımız, düğünden hemen sonra bizimle beraber maçı izliyor. Umarım Türkiye başarılı olur, gelin ve damadımızla birlikte zafer mutluluğunu yaşarız" dedi.

Eşiyle sosyal medyadan tanışığını ve uzun yıllar Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştığını belirten damat Gökhan Kabaşer, çifte mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Evliliğim nedeniyle çok heyecanlı ve mutluyuz. Maç için de çok heyecanlıyız. Hemen maçın başında bir gol attık. İşler iyi gidiyor" diyerek heyecanını paylaştı

Gelin Moica Mertinez Kabaşer ise, "Türkiye çok güzel" diyerek, Türk Milli Takımı'nı desteklediğini ifade etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gelin ve Damat Düğünlerini Türkiye-Avusturya Maçını İzleyerek Kutladı - Son Dakika

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