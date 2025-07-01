Gemlik\'te 4.2\'lik Deprem Panik Yarattı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2'lik depreme evinde yakalanan bir vatandaş, panik anlarını böyle kayda aldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,9 ve 4,2 şiddetindeki deprem sarsıntısı, diğer ilçe ve yakın illerden de hissedildi. Bursa'nın Gürsu ilçesindeki bir vatandaş, TOKİ konutlarında evinde yakalandığı deprem anındaki paniği saniye saniye kayda aldı. Yaşadığı korku dolu anları aktaran vatandaş, depremin dinmesiyle binadan dışarı çıktı. - BURSA