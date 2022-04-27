Gemlik'te denize nazır iftar - Son Dakika
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Gemlik'te denize nazır iftar

27.04.2022 13:46
Gemlik'te denize nazır iftar

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği iftar programında yaklaşık 2 bin 500 kişi oruçlarını hep birlikte açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği iftar programında yaklaşık 2 bin 500 kişi oruçlarını hep birlikte açtı. İftar sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Amacımız lüks sofralarda karın doyurmak değil, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşane duygularla bir arada olmaktır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen geleneksel iftar programları bu kez Gemlik ilçesinde gerçekleşti. Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İftar öncesi Gemlik Roman Tasavvuf Orkestrası mini konser verirken, Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Bursa'nın 17 ilçesinde de iftar sofraları kurduklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ramazan gerçekten birlik ve beraberlik ayı. Şükürler olsun her ilçede aynı sofraları kuruyoruz. Pandemi dolayısıyla iki yıl boyunca iftar sofralarında buluşamadık, teravihlerde saf tutamadık hatta bayram namazlarını kılamadık. Çok şükür onları geride bıraktık, artık hastaneler ve toplu ulaşımlar haricinde maske yasağı da kalktı. Vakalar da çok düştü ama yine de çok dikkatle olmak lazım. Nihayetinde yine coşkuyla kucaklaşacağımız bayramlara doğru gidiyoruz. Gerçekten bu buluşmalara ihtiyacımız var. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden nereden gelmiş olursak olalım, hangi kökenden gelmiş olursak olalım, rengini şehitlerimizin kanından almış ay-yıldızlı bayrak altında toplanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Biliyoruz ki bu bayrak için çok canlar verildi. Her şeyimizi tartışalım ama birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, bu ülkeye, bu vatana olan bağlılığımızı asla tartışmayalım. Bu sofraları kurma hedefimiz, lüks sofralarda karnımızı doyurmak değil, birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşane duygularla bir arada olmaktır" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da Gemlik'in gelişimi için şevkle çalıştıklarını söyledi. Pandemi yasaklarının ardından kurulan iftar sofralarından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Işık; "Muhtarlarımızla, Büyükşehir Belediyemizle hep birlikte Gemlik için büyük bir şevkle çalışıyoruz. Dünya'da oluşan pandemi ve ardından gelen savaş atmosferinde inşallah Türkiye birlik ve beraberlik içinde, güçlü bir şekilde kalacak ve iyi bir noktaya ulaşacaktır" diye konuştu.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversiteli gençleri de Ramazan ayında yalnız bırakmadı. Üniversiteli gençlere yönelik düzenlenen 'Gençlik iftarı' programları üç gün Uludağ Üniversitesi Merkez Yemekhanesi'nde, iki gün de Görükle Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Her gün yaklaşık bin 500 öğrenci aynı sofra etrafında oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. - BURSA

Gemlik'te denize nazır iftar
Gemlik'te denize nazır iftar
Gemlik'te denize nazır iftar
Gemlik'te denize nazır iftar
Gemlik'te denize nazır iftar

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İftar sofralarının ortak duası: 'Birlik ve beraberlik' İftar sofralarının ortak duası: 'Birlik ve beraberlik' Karacabey'de iftar bereketi Karacabey'de iftar bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz, Bursa, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gemlik'te denize nazır iftar - Son Dakika


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