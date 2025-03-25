Gemlik’te Dilencilikle Mücadele

Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte artan dilencilik faaliyetlerine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle iftar vaktinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri girişleri ve AVM önlerinde dilencilik yapan 8 kişilik bir gruba müdahale etti.

Kocaeli ilinden araçlarla Gemlik'e geldiği ve vatandaşların duygularını sömürdüğü tespit edilen dilenciler, gıda ihtiyacı olduklarını belirterek vatandaşlardan para istemekte ve yanlarında bulundurdukları patik ve çorapları satma bahanesiyle ısrarla para talep etmekteydi. Zabıta ekipleri, bu kişilerin dilencilik yaptığını tespit ederek her birine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine aykırı davranışlardan dolayı 1406 TL para cezası kesti. Toplamda, 8 kişiye kesilen ceza miktarı 11 bin 248 TL'yi buldu.

Ekipler, dilencilerin yanlarında taşıdıkları poşet ve yerdeki örtü üzerinde toplam 3 bin 545 TL para tespit etti. Bu paralar, mülkiyetinin kamuya aktarılması amacıyla zabıta tarafından muhafaza altına alındı.

Gemlik Zabıta Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için dilencilikle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğini duyurdu. - BURSA