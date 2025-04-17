Gemlik\'te Yeni OSB Hazırlıkları

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni organize sanayi bölgesi hazırlıkları sürerken, Yeşil OSB için oluşturulan heyet diğer organize sanayi bölgelerinde inceleme yaptı.

Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ve GTSO genel sekreteri Emre Gemicioğlu Manisa Akhisar Zeytin Organize Sanayi Bölgesi ve Burhaniye Gıda İhtisas Organize Sanayi bölgelerini ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde Akhisar ilçe kaymakamı, Akhisar Ticaret sanayi odası ve Ticaret borsası başkanlarıyla görüşmelerde bulundular.

Gemlik heyeti organize sanayi bölgesinde yerleşik firmaları ziyaret ederek, ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgesine yönelik olarak incelemelerde bulundular.

Gemlik'te kurulması için GTSO öncülüğünde iktisadi işletme kurulmuş ve daha önce de Yalova başta olmak üzere benzer organize sanayi bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. - BURSA