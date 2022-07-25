Genç çiftlerden Hatipoğlu'na yoğun ilgi - Son Dakika
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Genç çiftlerden Hatipoğlu'na yoğun ilgi

25.07.2022 15:08
Genç çiftlerden Hatipoğlu'na yoğun ilgi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen çiftler için düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen çiftler için düzenlenen sertifika törenine katıldı. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Hatipoğlu, yeni çiftlere evlilik hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Hatipoğlu, ""Evlenmek Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in güzel bir sünneti. Ümmetin devamı, dünya ve ahiret saadeti için şart olan bir durum. Bekarlarımıza biran önce evlenmeyi ve bol çocuk tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Televizyon programlarıyla milyonları ekran başına toplayan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Türkiye'nin en güvendiği isimleri arasında yer alıyor. Eserleriyle son günlerde Z Kuşağı'nın ilgisini çeken Hatipoğlu, katıldığı her etkinlikte gençler tarafından sevgi seliyle karşılanıyor.

Bir araştırma şirketini yaptığı ankette 25-35 yaş gurubu en güvenilir ünlü olarak seçtiği Rektör Hatipoğlu son olarak Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen çiftler için düzenlenen sertifika törenine katıldı. Törende gençler tarafından etrafı sarılan ve yoğun ilgi ile karşılaşan Hatipoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Düzenlenen sertifika töreninde gençlere seslenen Hatipoğlu, "Kadın ve erkek, özellikle genç kızlarımız evlilikle ilgili beklenti ve şartları zorlaştırıyorlar. Elbette gençlerimizin yüksek beklentileri olması onların hakkıdır. Ama bazen iki tarafın dayattığı bu zor şartlar, kurulan yuvaları ya erteliyor ya da olan evlilikleri zora sokuyor. Büyükler her şeyin makul olanını tavsiye etmeli" dedi.

Evlilik konusunda gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Değerlerimizle örtüşen bir aile yuvası kurmanın gayretinde olun" dedi. Hatipoğlu, "Eşler evlilikle birlikte sorumluluğun artacağını bilmelidirler. Evin geçimi, çocukların bakımı, eşlerin uyumu belli bir vakit alacaktır. Eşler buna hazırlıklı olmalıdırlar. Maddi beklentiler ön planda tutulmamalıdır. Ailenin geçimi için elbette maddiyata ihtiyaç olacaktır. Fakat eşler bunu merkeze almamalıdırlar. Her iki tarafta elinden geleni yapmalı zorlukları birlikte aşmalıdırlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Nihat Hatipoğlu, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç çiftlerden Hatipoğlu'na yoğun ilgi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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