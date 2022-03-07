Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi

07.03.2022 12:33
Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi

Erzurum GSİM'e bağlı Gençlik Merkezleri bir ilke imza attı.

Erzurum GSİM'e bağlı Gençlik Merkezleri bir ilke imza attı. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İdare Salonu'nda yapıldı. İki gün süren çalıştay da gençlik merkezleri anlatıldı. Bilişim Medya toplantısı gerçekleşti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri Türkiye'de bir ilke imza attı. Gençlik Merkezleri tarafından, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İdare Salonu'nda '1. Genç Gönüllü Çalıştayı' düzenlendi. İki gün süren çalıştaya Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yıllaz ile Gençlik Liderleri konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayın ilk gününde gençlik merkezleri çalıştaya katılan gönüllü gençler ile katılımcılara anlatıldı. Çalıştayın ikinci gününde ise bilişim medya toplantısı yapıldı.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, "Bakanlığımız, genel müdürlüğümüz ve il müdürlüğümüzün destekleriyle Türkiye'de bir ilke imza attık. '1. Genç Gönüllü Çalıştayı' yaptık. İki gün süren çalıştayımız oldukça verimli geçti. Katılan herkesi kutluyorum. Ayrıca çalıştay nedeniyle bizlere kapılarını açan Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Genç Gönüllüler de çalıştaya katılmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, bundan böyle insan odaklı faaliyetlere katılmaya devam edeceklerini ifade ettiler. - ERZURUM

Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi
Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi
Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi
Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi
Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi

YORUMLAR
500
'Doğu Anadolu Kariyer Fuarı' yarın başlayacak 'Doğu Anadolu Kariyer Fuarı' yarın başlayacak ANALİG Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi ANALİG Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

Atatürk Üniversitesi, Bilişim, Erzurum, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:54 Ukraynalı bakan "Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin" dedi ve 500 kg'lik bombayı paylaştı
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:40:24. #1.12#
SON DAKİKA: Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement