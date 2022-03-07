Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Erzurum GSİM'e bağlı Gençlik Merkezleri bir ilke imza attı. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İdare Salonu'nda yapıldı. İki gün süren çalıştay da gençlik merkezleri anlatıldı. Bilişim Medya toplantısı gerçekleşti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri Türkiye'de bir ilke imza attı. Gençlik Merkezleri tarafından, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İdare Salonu'nda '1. Genç Gönüllü Çalıştayı' düzenlendi. İki gün süren çalıştaya Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yıllaz ile Gençlik Liderleri konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayın ilk gününde gençlik merkezleri çalıştaya katılan gönüllü gençler ile katılımcılara anlatıldı. Çalıştayın ikinci gününde ise bilişim medya toplantısı yapıldı.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, "Bakanlığımız, genel müdürlüğümüz ve il müdürlüğümüzün destekleriyle Türkiye'de bir ilke imza attık. '1. Genç Gönüllü Çalıştayı' yaptık. İki gün süren çalıştayımız oldukça verimli geçti. Katılan herkesi kutluyorum. Ayrıca çalıştay nedeniyle bizlere kapılarını açan Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Genç Gönüllüler de çalıştaya katılmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, bundan böyle insan odaklı faaliyetlere katılmaya devam edeceklerini ifade ettiler. - ERZURUM