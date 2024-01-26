Genç mezun devlet desteğiyle hayvancılığa başladı

Düzce'de 25 yaşındaki Ömer Çiçek, üniversiteden mezun olduktan sonra devlet desteğiyle 7 büyükbaş hayvan alarak, köye yerleşti. Besiciliğe ilk adımını atan genç, "İmkanı olan herkesin bu projeyi kullanmasını isterim. Ben başvurumu yaptım ve kabul edildi" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ormancılık Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Ömer Çiçek, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu. Başvurusu onaylanan Çiçek, 7 büyükbaş hayvan alarak, ailesiyle birlikte Dağdibi köyüne yerleşti. Böylelikle besiciliğe ilk adımını atan Çiçek, ailesinden de hayvanların bakımlarının nasıl yapılacağını öğrendi. Devlet desteğiyle aldığı hayvanlarla besicilik yapan Ömer Çiçek, işini severek icra ettiğini belirtti.

Köy hayatına alıştığını ifade eden Ömer Çiçek, "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ormancılık Bölümü'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra iş hayatında ya orman muhafaza memuru olacaktım, ya bir fabrikaya girecektim, ya da hayvancılık yapacaktım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açmış olduğu Uzman Eller Projesini ilanlarda gördüm. Araştırdım ve başvurumu yaptım. Olumlu bir geri dönüş aldım" dedi.

Okulundan mezun olduktan sonra köyüne geri döndüğünü dile getiren Çiçek, "İmkanı olan herkesin bu projeyi kullanmasını isterim. Ben başvurumu yaptım ve kabul edildi. Hayvanlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı gönderdi. Toplam 7 besilik erkek hayvan gönderdiler. Bir yıl boyunca burada hayvanların bakımını yapacağız. Bir yılın sonunda hayvanlarımızı kasaplara gönderip, vatandaşın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. - DÜZCE