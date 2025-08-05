Genç Mucit Paris'te Dünya Birincisi Oldu - Son Dakika
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Genç Mucit Paris'te Dünya Birincisi Oldu

Genç Mucit Paris\'te Dünya Birincisi Oldu
05.08.2025 15:07
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Egehan Bayram, giyilebilir bebek kıyafetiyle Avrupa Konferansı'nda birincilik kazandı.

Karadeniz'in Ereğli ilçesinde 16 yaşındaki Egehan Bayram, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 8. Avrupa Endüstri Mühendisleri ve Operasyon Yönetimi Konferansı'nda geliştirdiği "Yapay Zeka Destekli Giyilebilir Bebek Kıyafeti" projesiyle dünya birincisi oldu.

Egehan Bayram'ın dünya birinciliğine ulaştığı 'Yapay Zeka Destekli Giyilebilir Bebek Kıyafeti' projesi, bebeklerin sağlık verilerini (bebeğin sıcaklığı, bebeğin ortamının hava ve nem kalitesi) anlık olarak hem bluetooth hem de kablosuz ağ üzerinden ebeveynlere iletebiliyor ve bu verileri kaydedebiliyor. Proje aynı zamanda bebeğin bulunduğu ortamın hava ve nem kalitesini ölçebiliyor. Söz konusu proje ile sağlık ve teknoloji bir araya getirilmiş oldu.

Projenin ticarileştirilmesi amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na da başvuru yapıldı. Bayram, daha önce TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi ulusal yarışmalara katılım sağladı. Yazılım ve yapay zeka alanına duyduğu ilgi sayesinde lise düzeyinde geliştirdiği projelerle akademik çevrelerin dikkatini çekti. Paris'teki konferansta eğitimini yurt dışındaki üniversitelerde devam ettirmesi yönünde öneriler alan Egehan Bayram'ın, sağlık sektörüne yönelik dijital sağlık asistanı projesi üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Bayram, "Paris'te kendi kategorimde High School System Computations'da diğer birinci de elde ettim. İsterseniz şimdi projemi anlatmaya başlayayım. Projemizde ilk olarak burada sıcaklık sensörlerimiz var. Bebeğin kendi sıcaklığını ve bebeğin ortamının nemini ve bebeğin ortamının sıcaklığını ölçebiliyor. Ayrıca hijyeni nasıl sağlıyoruz diye sorarsanız kendisi yıkanabilir hale geliyor ve bu şekilde başka cihazlarda uygulanabilir hale geliyor. Bunu bildirimleri nasıl görüyor diye sorarsanız da burada bir adet mobil uygulamamız var. Mobil uygulamada bu veriler geliyor ve eğer belli eşit değerlerini geçerse mobil uygulama bize bildirim gönderiyor. Ayrıca uygulamamızın bir özelliği daha var. Bu özellikte burada takvim sekmemiz var. Takvim sekmemizde ne yapıyoruz diye sorarsanız, burada biraz günlerimiz var. ve bu günlere tıkladığımız zaman bize o güne ait geçmiş verileri gösteriyor. Her günün saatlik olarak verilerini kaydediyor. Bu projeyi ileride insanlara sunabilmek amaçlı projeyi satmayı planlıyorum. Patent başvurusunu oluşturdum. İleride yapay zeka mühendisliğini planlıyorum. İleride Stanford, MIT, Harvard gibi üniversitelerde okumayı hedefliyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Karadeniz, Ereğli, Bebek, Dünya, Paris, Son Dakika

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