Genç Muhtarın Adı Parka Verildi - Son Dakika
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Genç Muhtarın Adı Parka Verildi

Denizli'de cenaze töreninde kalp krizi geçirerek vefat eden genç muhtarın adı Belediye Meclisinin aldığı karar mahallesindeki bir parka verildi.

06.06.2024 17:17
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Denizli'de cenaze töreninde kalp krizi geçirerek vefat eden genç muhtarın adı Belediye Meclisinin aldığı karar mahallesindeki bir parka verildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında mahallesindeki bir cenaze töreninde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Emircik Mahalle muhtarı Ömür Kahraman'ın adı, mahallesindeki bir parka verilecek. Haziran ayı meclis toplantısında gündeme gelen konu, genel işler komisyonunda kabul edildikten sonra meclis gündeminde oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Karar sonrası konuşan Çivril Belediye başkanı Semih Dere genç ve azimli bir kamu görevlisini kaybetmekten dolayı üzgün olduğunu belirterek "Ömür Kahraman genç yaşta muhtar olmuş azimli ve girişken bir muhtardı. Genç yaşta aramızdan ayrılmasından dolayı çok üzgünüz. Adını yaşatmak adına İhtiyar heyetinin başvurusu ve Belediye Meclisimizin kararı ile Emircik Mahallemizdeki parka Ömür Kahraman adını verdik. Muhtarımızı rahmet anıyor ailesine ve mahalle sakinlerine tekrardan başsağlığı diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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