Bingöl\'de 4-6 Yaş Kur\'an Kursu Mezuniyeti

Bingöl'ün Genç İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi.

Şehit Polis Hakan Akdere Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Kaymakam Muhammet Güzel, Belediye Başkan Vekili Filit Gönlüaçık, Bingöl İl Müftüsü Orhan İmamoğlu Genç İlçe Müftüsü Yahya Aktaş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuduğu, şiirler, gösteriler ve sinevizyon sunumlarıyla devam eden etkinlik izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Bingöl İl Müftüsü Orhan İmamoğlu ve Genç İlçe Müftüsü Yahya Aktaş, programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaparak, erken yaşta verilen değerler eğitiminin önemine değindi.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Muhammet Güzel, "Evlatlarımızın bu yaşta Kur'an-ı Kerim ile tanışması, manevi değerlerle büyümesi hepimiz için büyük bir sevinç kaynağıdır. Bu kurslar, çocuklarımıza sadece bilgi değil, aynı zamanda sevgi, saygı, merhamet ve paylaşma gibi temel insani değerleri kazandırmaktadır. Bugün onların mutluluğuna ortak olmak, gözlerindeki sevinci görmek hepimizi duygulandırdı. Çocuklarımızın gözlerindeki umut, bizlere de güç veriyor. Rabbim hepsini vatana, millete hayırlı bireyler olarak yetiştirmeyi nasip etsin. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BİNGÖL