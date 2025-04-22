Gençler için Tarımda Girişimcilik Programı Başladı - Son Dakika
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Gençler için Tarımda Girişimcilik Programı Başladı

Gençler için Tarımda Girişimcilik Programı Başladı

Konya'da, genç girişimciler için tarım eğitimi ve projeleri destekleyen program Hüyük Kampı'nda başladı.

22.04.2025 09:47
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Konya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Hüyük Gençlik Kampında Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve genç tarım girişimcilerinin katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tarım alanında uzman genç girişimciler yetiştirmek için amacıyla başlatılan 'Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı' açılış programı GSB Hüyük Gençlik Kampında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve genç tarım girişimcilerinin katımıyla başladı. Program çerçevesinde, gençlerin tarım alanındaki projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar uygulamalarına imkan sağlanacak. Gençlerin tarım alanındaki yeni fikirlerini geliştirmelerine ve projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar uygulamalarına destekte bulunulacak. 10 gün sürecek eğitimler çerçevesinde gençler teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim alacak.

"Ümit ediyoruz ki program gençler açısından da çok verimli geçer"

Hüyük Gençlik Kampı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığının özel kamplarından bir tanesi olduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Burası tarım temalı olarak faaliyetlerine başlamış olan bir kapımız. Şu anda kampımızı tekrardan modelledik. Özellikle yapmış olduğumuz içerik konsept çalışmasıyla beraber Türkiye'nin farklı yerlerinden tarım konusu ve tarım girişimciliği özelinde faaliyet göstermek için gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Şu anda özel olarak seçilmiş 50 kişilik genç grubumuz burada. Bu grup beraber çalışmalarına bugün itibariyle başladı. Burada gerçekleşen Fikirden Hasada programımız 10 gün süren bir eğitim programı. Bu eğitim programından sonra buradaki gençlerimizle beraber tarım alanında hangi çalışmaları yürüttüklerini tek tek takip edeceğiz. Tarım alanında gerçekleştireceğimiz çalışmalar bakanlığımız tarafından önemli bir yer tutuyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın talimatları ve yönlendirmeleriyle Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak bu yıl özel bir gündem ayırıyoruz. Tarım temalı gençlik kampımız ve tarım girişimciliği programımız bu çalışmaların ürünü. Ümit ediyoruz ki buraya gelen, faaliyet gösteren gençlerimiz devamında kendi şehirlerine döndüklerinde birer tarım girişimcisi olurlar. Burada çok farklı alanlardan gelen ve farklı alanlarda üretim yapan gençlerimiz var. Halihazırda kendilerinin de faaliyet gösterdiklerini, ürünler yetiştirdiklerini söylüyorlar. Yurt dışına çeşitli sebze ve meyveleri ihraç eden gençlerimiz de var hatta. Onların bu alandaki teknik bilgisini de arttırmak ve topraksız tarım, yenilikçi tarım gibi yöntemlerle onları biraz daha donatmak temel gayemiz. Ümit ediyoruz ki program onlar açısından da çok verimli geçer. Bizler bakanlık olarak onları ağırlamaktan çok memnunuz ve teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kendi şehirlerine döndüklerinde de bu programları hayata geçirecekler"

10 günlük süre zarfında gençlere verilecek eğitimleri anlatan Efendioğlu, "Hem burada kamp içerisinde çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler tarafından teorik eğitimler alacaklar hem bizim kampımızın içerisinde örtü altı yetiştiriciliğine ilişkin seralarımızda farklı tarım ürünlerinin yetiştirebileceği alanlarda pratiğe dayalı uygulamalar geliştirilecek. Üçüncü başlık olarak da saha ziyaretlerimiz olacak. Programımız bu şekilde sona erecek. Programın son kısmında ise gençlerimiz kendi şehirlerine döndüklerinde hayata geçirecekleri tarım girişimciliğiyle alakalı bizzat burada bulunanlarla beraber program dizaynı gerçekleştirecekler. Kendi şehirlerine döndüklerinde de bu programları hayata geçirecekler" şeklinde konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençler için Tarımda Girişimcilik Programı Başladı - Son Dakika

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