Gençler Tarımdan Uzaklaşıyor

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(EDİRNE) - Edirne'nin Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, gençlerin tarım ve hayvancılık yapmak yerine kente göç ettiğini söyledi. Öztürk, "Bugün gençler köyde kalmıyorsa sosyal hayatlarını yaşayamamaktandır. Bu destekleri, primleri söz verip geç ödediğiniz zaman sosyal hayatı çok etkiliyor. 10 bin 500 lira maliyetli buğdaya 9 bin 250 lira verdiniz" dedi.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, düzenlediği basın toplantısında gençlerin tarım ve hayvancılıktan uzaklaştığını söyledi. Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğdayda verilecek prim desteğinin de çiftçiye hala ödenmediğini belirtti. Öztürk, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi haziran ayında fiyat açıklaması yaptı. 9 bin 250 lira fiyat, bin 750 lira prim şeklinde. Bir sene önceki primleri çiftçiler eylül ayına kadar almışlardı. Ama bu zamana kadar geldik hala primler alınmadı. Bu açıklanan destek değil, primdir. Bunu ilk başladığı zaman o şekilde lanse etmişlerdi. Geçtiğimiz yıl Ziraat Odalarının maliyetine göre 10 bin 500 lira açıklanmasına rağmen devlet 9 bin 250 lira fiyat vermişti. Prim de çiftçinin yaşam payı olarak verilmişti.

"Çiftçinin alacağı bu paranın yüzde 25 oranında değeri düştü"

2024 haziran ayından beri mazotta artış yüzde 15, gübrede yüzde 48, ilaç artış oranları yüzde 20- 55 olarak gerçekleşti. Ayrıca 6 aylık enflasyon 22, son ocak ayının da enflasyonu yüzde 5. Bu demektir ki ortalama çiftçinin alacağı bu paranın yüzde 25 oranında değeri düştü. Bu çiftçinin bir de yaşantısı var. Çocuk okutuyor, üzerine giysi alıyor, alışverişini yapıyor. Günlük hayatını yaşıyor. Köydeki nüfusun azalmasının en büyük sebebi budur. Bugün gençler köyde kalmıyorsa sosyal hayatlarını yaşayamamaktandır. Bu destekleri, primleri söz verip geç ödediğiniz zaman sosyal hayatı çok etkiliyor. 10 bin 500 lira maliyetli buğdaya 9 bin 250 lira verdiniz. Sattığı buğdayın parasıyla yeni mahsul ekecek çiftçi. 9 bin 250 liraya sattığıyla ancak mahsulünü eker. Hayatını sürdürebilmesi için bu desteklere ihtiyacı var."