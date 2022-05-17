Gençlere Küçük Elmalı Tabiat Parkı, Bozcaarmut Göledi, Kınık Köyü gezisi - Son Dakika

Gençlik Haftası kutlamaları dolayısı ile gençler, Küçük Elmalı Tabiat Parkı, Bozcaarmut Göledi, Kınık Köyü gezisine katıldı.

Her yıl 15 - 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençlik Haftası kutlamaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından düzenlediği geziyle devam etti. Bir grup genç Bilecik'in göletleri ve çömlekleriyle adından söz ettiren Pazaryeri ilçesini gezdi. Heyet ilk olarak Küçük Elmalı Tabiat Parkı, Bozcaarmut Göledi gezdi Buradaki muhteşem doğa manzarasında bol bol fotoğraf çekinen gençler ardından doğa yürüyüşü yaparak haftalarını doyasıya kutladılar. Ardından Kınık Köyü'ne gelen gençler çamura 69 yıldır şekil veren 82 yaşındaki Salim Yaşar'la birlikte çömlek yaptılar.

Öte yandan gençlerle Kınık Köyünde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'de eşlik etti. - BİLECİK