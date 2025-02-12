Gençlik programı BUÜ'de imzalandı - Son Dakika
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Gençlik programı BUÜ'de imzalandı

Gençlik programı BUÜ\'de imzalandı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) eğitim gören toplam 1750 öğrencinin faydalanacağı Gençlik Programı hayata geçiyor.

12.02.2025 14:41
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) eğitim gören toplam 1750 öğrencinin faydalanacağı Gençlik Programı hayata geçiyor.

BUÜ yönetimi, öğrencilerin akademik gelişimini desteklerken onları iş hayatına hazırlayacak projelere de öncülük etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki hafta açıkladığı, üniversite öğrencilerinin yararlanacağı Ulusal İstihdam Stratejisi ve Gençlik Programı kapsamında hazırlanan projeye BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen imza attı.

Öğrencilerin aidiyet duygusu gelişecek

Sözleşmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Programdan başlangıç olarak 1750 öğrencimiz yararlanacak. Bu gerçekten müthiş bir rakam. Bunu etkin bir şekilde kullanırsak öğrencilerimizin son derece lehine olduğu gibi çalışacakları birimlerimiz açısından da verimli olacağına inanıyorum. Öğrencilerimizin aidiyet duygusunu ve gayretini de olumlu yönde etkileyeceği umudundayım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize ve birimlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çalışmanın kıymetini anlayacaklar"

Feyzullah Eren Türkmen ise, "Gençlik Programı, ülkemizde tam zamanlı bütün devlet üniversitelerimizde başladı veya başlayacak. Önümüzdeki yıl ülke genelinde 100.000 kişilik kontenjan tahsis edilecek. Esasında bu programı iş gücü piyasasına girmeden önce öğrencilerimizi bilgi, beceri, çalışma alışkanlıkları ve iş disiplini kazanmaları için yetiştiren bir demo program gibi düşünebiliriz. Gençler çalışarak, çalışmanın kıymetini anlayacak ve sonraki süreçte elde ettikleri becerileri işgücü piyasasında kullanma imkanı bulacak" dedi.

Rektörlük A Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Üniversite ve yöneticilerinin yanı sıra akademik ve idari personel de katıldı. Etkinliğin sonunda uzmanlar tarafından programın içeriğine dair bilgi aktarıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik programı BUÜ'de imzalandı - Son Dakika

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