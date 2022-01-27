Üye Girişi
Genel Müdür Keleşer'e Emet Belediyesi'nden fahri hemşerilik beratı - Son Dakika

Genel Müdür Keleşer'e Emet Belediyesi'nden fahri hemşerilik beratı

27.01.2022 10:06
Genel Müdür Keleşer'e Emet Belediyesi'nden fahri hemşerilik beratı

Emet Belediye Meclisince ilçenin alt yapısına verdiği destekten dolayı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer'e fahri hemşerilik beratı verildi.

Emet Belediye Meclisince ilçenin alt yapısına verdiği destekten dolayı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer'e fahri hemşerilik beratı verildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında Kasım 2021 tarihinde toplanan Emet Belediye Meclisince oy birliğiyle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer'e Fahri Hemşerilik Beratı verme kararı alınmıştı.

Mecliste oy birliği ile alınan kararla hemşerilik beratı verilen Genel Müdür Keleşer'e, belgeyi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Ankara'da AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ile birlikte teslim etti.

Genel Müdür Serkan Keleşer'in Emet ile ilgili her projede, her talepte ilgi ve desteklerini esirgemediklerini ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Genel Müdürümüz Keleşer'i her zaman gösterdikleri ilgi ve destek için hemşerilerimizden ayrı görmüyoruz. Genel Müdürümüz bir Gazi Emetli gibi ilçemiz ile ilgili her talepte yanımızda olmaktadır. Bizlerde hemşerimiz olarak gördüğümüz Genel Müdürümüze Hemşerilik Beratı vermeyi uygun görmüş ve meclisimizin oy birliği ile alınan karar sonrası Hemşerilik Beratını Genel Müdürümüze takdim ettik. Bu vesile ile ilgi ve destekleri için tekrar teşekkür ediyoruz "dedi.

Yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olan ve İller Bankası'nca ihalesi yapılarak değerlendirme sürecinde olan Emet göledinden içme suyu getirme, içme suyu, alt yapı ve kanalizasyon projesi için Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü destek vermiş ve 50 milyon TL'lik peşin su alım protokolü imzalanmıştı. Bu imza ile 2005 yılında yapılan önceki sözleşme hükmünü kaybederken, Eti Maden bu desteği ile Emet ilçesinin alt yapı modernizasyonuna ciddi bir kaynak oluşturdu. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500

Maden İşletmeleri, Hüseyin Doğan, Eti Maden, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genel Müdür Keleşer'e Emet Belediyesi'nden fahri hemşerilik beratı - Son Dakika


Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz! Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz!         
09:57
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
09:52
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı         
09:48
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar! İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar!         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik         
22:22
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09

Son Dakika Haberleri
09:57 Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz!
09:56 Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor
09:47 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı
09:46 Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz
09:21 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!
09:14 Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Aşılı ve temaslı iseniz HES kodu riskli görünmeyecek
08:59 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler
08:58 Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi
08:56 Esra Erol'un programında ilginç konuk: Eşimi değil, sadece papağanım Paşa'yı istiyorum
08:56 Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 10:12:21. #1.12#
SON DAKİKA: Genel Müdür Keleşer'e Emet Belediyesi'nden fahri hemşerilik beratı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement