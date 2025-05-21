Genelkurmay Başkanları Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdınov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdınov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kamaletdınov, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA