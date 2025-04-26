Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan Peugeot marka hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Batman'dan Gercüş'e gitmekte olan ve henüz şoförün ismi öğrenilmeyen 34 GUT 387 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Hasankeyf Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.