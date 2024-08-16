Gercüş'te Yaz Kur'an Kursu kapanış programı düzenlendi - Son Dakika
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Gercüş'te Yaz Kur'an Kursu kapanış programı düzenlendi

Gercüş\'te Yaz Kur\'an Kursu kapanış programı düzenlendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde Yaz Kur'an Kursu kapanış programı düzenlendi. Yaz boyunca devam eden Kur'an kurslarının tamamlanmasını ve çocukların bu süreçteki başarılarını kutlamak amacıyla düzenlenen programa camii cemaati, çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

16.08.2024 13:48  Güncelleme: 13:53
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Gercüş'te Yaz Kur'an Kursu kapanış programı düzenlendi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Yaz Kur'an Kursu kapanış programı düzenlendi.

Yaz boyunca devam eden Kur'an kurslarının tamamlanmasını ve çocukların bu süreçteki başarılarını kutlamak amacıyla düzenlenen programa camii cemaati, çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Gercüş Ulu Camisinde düzenlenen programa, Kaymakam Muhammed Öztaş, İlçe Emniyet Amiri Burak Erol, İlçe Müftüsü Muhammed Faruk Akbaş ve veliler katıldı.

Programda konuşan Gercüş Kaymakamı Muhammet Öztaş, "Sizlerin ve bizlerin en hayırlısı kuranı öğrenen ve öğretendir. Sizlerde bu kapıyı araladınız dönem içerisin dede öğrenmiş olduğunuz bilgileri tekrar etmeyi unutmayın. Ben her yerde söylüyorum bunu burada da tekrar söyleyeyim biz insanlık olarak insan olarak aslında ne iş yaparsak yapalım nerde bulunursak bulunalım amcamız tek bir şey iyi insan olmak burada sizin önünüzdeki kuranı kerim en büyük kılavuzu ve rehberidir" dedi.

Çocuklar ise mutluluğunu dile getirerek hediyeler için Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş'a ve Gercüş belediye başkanı Gündüz Günaydına teşekkür etti.

Gercüş Ulu Cami imamı Muhammed Fatih Erol, çocukların bir buçuk aydır Kur'an dersine geldiğini belirterek, "Elhamdülillah çoğu Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Okumalarını ileri bir şekilde öğrendiler" şekline konuştu.

Programın sonunda çocuklara top, kırtasiye malzemesi, tatlı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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