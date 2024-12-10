Germencik\'e Yeni Kaymakam Atandı

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Geçtiğimiz ay yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın'ın Germencik ilçesine atanan Kaymakam Sultan Doğru görevine başladı.

Bursa Vali Yardımcılığı görevini yürütmekteyken Kasım ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Germencik Kaymakamlığı görevine atanan Sultan Doğru ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Kaymakamlık girişinde düzenlenen törenle ilçe protokolü tarafından karşılanan Kaymakam Doğru'ya yöresel kıyafet giyen öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Protokol üyeleri ile tek tek selamlaşıp tanışan Doğru daha sonra makamına geçerek mesaisine başladı. - AYDIN