Germencik\'te köyüne dönen gastronomi mezunu kadın, kahvehanede tek kadın esnaf oldu

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Dağyeni Mahallesi'nde yaşayan gastronomi ve yiyecek içecek hizmetleri mezunu Ceren Uslu, şehirde geçinemeyince köyüne dönerek kendi işletmesini açtı. Köyde kahvehane işleten, tost ve aperatif ürünler satan Uslu, "ilk başta yadırgandığını" ifade etti. Alım gücündeki düşüşün işlerini etkilediğini anlatan Ceren Uslu, "İnsanlar 5 liranın hesabını yapacak duruma geldi" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Uslu, gastronomi ve yiyecek içecek hizmetleri mezunu olduğunu, otelde çalıştığı dönemde aldığı ücretin kira ve yaşam giderlerini karşılamamaması üzerine kendi işini kurmak için köyüne döndüğünü ve kahvehane ve yiyecek işletmesi açtığını belirtti.

"KADIN ESNAF OLARAK DİMDİK DURDUM"

Köydeki tek kadın esnaf olduğunu belirten Uslu, "Civar köylerde de çok fazla örneği yok. İlk başlarda biraz yadırgadılar, dedikodular da oldu. Ama ben hiçbirini umursamadan ayakta durmaya çalıştım. Kadınlarımız bazen yoldan geçerken bile başlarını eğiyor. Ben ise dimdik durarak çalıştım" diye konuştu.

Zamanla köy yaşamının bir parçası haline gelen işletmesinde okul çocuklarına ve kahvehane müşterilerine hizmet verdiğini anlatan Uslu, motosikletiyle evlere paket servis de yaptığını söyledi.

"İNSANLARIN CEBİNDE PARA YOK"

Ancak artan giderler ve azalan müşteri harcamalarının işini zorlaştırdığını bildiren Uslu, vatandaşların alım gücündeki düşüşün küçük esnafa doğrudan yansıdığını, çayın 15 lira olduğu işletmesinde müşterilerin artık daha az sipariş verdiğini söyledi.

Uslu, "İnsanlar 5 liranın hesabını yapacak duruma geldi. On kişi bir araya geliyor, çay söylüyorlar. Eskiden çay demlendikçe içilir, insanlar saatlerce otururdu. Şimdi bir ya da iki çay içip kalkıyorlar. Çünkü insanların cebinde para yok" dedi.

İNCİR VE ZEYTİN ÜRETİCİSİNİN KAYBI ESNAFI DA ETKİLİYOR

Dağyeni Mahallesi'nde birçok ailenin geçimini incir ve zeytincilikten sağladığını belirten Uslu, üreticilerin yeterli gelir elde edememesinin köydeki ticari hayatı da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Çiftçinin kazancı azaldıkça alışverişlerin düştüğünü, bunun da küçük esnafın gelir kaybına yol açtığını söyleyen Uslu, işletmesinde kullandığı sucuk, tavuk, tüp, elektrik ve su gibi giderlerin arttığını, fiyat yükseltmek zorunda kaldığında da müşterilerinin zorlandığını dile getirdi.

Uslu, "Sucuk zamlanıyor, tavuk zamlanıyor. Tüp, elektrik, su; her şey pahalı. Biz zam yapmak zorunda kaldığımızda müşterilerimiz 'Bir daha buraya gelemeyeceğiz, karnımızı nasıl doyuracağız?' diyor. Bazen tost yerine bir kek alıp onunla karınlarını doyurmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Bir tostun 150-200 liraya satılmasının müşterilere pahalı geldiğini ancak işletme maliyetlerinin de yükseldiğini belirten Uslu, zaman zaman gelirinin giderlerini karşılamadığını söyledi.

Köyde bazı vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için veresiye alışveriş yaptığını ifade eden Uslu, özellikle tarımdan geçinen ailelerin gelir elde etmekte zorlandığını belirtti.

"KÖYÜME DÖNDÜM AMA YİNE DE ZOR GEÇİNİYORUM"

Otel sektöründe çalışırken mesleki deneyim kazandığını ve yabancı dilini geliştirdiğini anlatan Uslu, buna rağmen özellikle Kuşadası'nda kira ve yaşam giderlerini karşılamakta zorlandığını belirtti.

Uslu, "Yiyecek içecek hizmetleri mezunuyum. Şehirde kira ödüyordum, maaşım yetmiyordu. İstediğimiz ücretleri alamıyorduk. Bu yüzden köyüme dönmek zorunda kaldım. Otelde çalışmak mesleki açıdan kendimizi geliştirmemizi sağlıyor ama maddi açıdan geçinmek çok zor. Burada kira ödemiyorum, kendi işimi yapıyorum ama yine de zor geçiniyorum" dedi.