Germencik'te köyüne dönen gastronomi mezunu kadın, kahvehanede tek kadın esnaf oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Germencik'te köyüne dönen gastronomi mezunu kadın, kahvehanede tek kadın esnaf oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Germencik\'te köyüne dönen gastronomi mezunu kadın, kahvehanede tek kadın esnaf oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan gastronomi mezunu Ceren Uslu, şehirde geçinemediği için köyüne dönüp kahvehane açtı ve köyün tek kadın esnafı oldu. Uslu, alım gücü düşen müşterilerin daha az sipariş verdiğini, işletmesinde 5 liranın hesabının yapıldığını söyledi.

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Dağyeni Mahallesi'nde yaşayan gastronomi ve yiyecek içecek hizmetleri mezunu Ceren Uslu, şehirde geçinemeyince köyüne dönerek kendi işletmesini açtı. Köyde kahvehane işleten, tost ve aperatif ürünler satan Uslu, "ilk başta yadırgandığını" ifade etti. Alım gücündeki düşüşün işlerini etkilediğini anlatan Ceren Uslu, "İnsanlar 5 liranın hesabını yapacak duruma geldi" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Uslu, gastronomi ve yiyecek içecek hizmetleri mezunu olduğunu, otelde çalıştığı dönemde aldığı ücretin kira ve yaşam giderlerini karşılamamaması üzerine kendi işini kurmak için köyüne döndüğünü ve kahvehane ve yiyecek işletmesi açtığını belirtti.

"KADIN ESNAF OLARAK DİMDİK DURDUM"

Köydeki tek kadın esnaf olduğunu belirten Uslu, "Civar köylerde de çok fazla örneği yok. İlk başlarda biraz yadırgadılar, dedikodular da oldu. Ama ben hiçbirini umursamadan ayakta durmaya çalıştım. Kadınlarımız bazen yoldan geçerken bile başlarını eğiyor. Ben ise dimdik durarak çalıştım" diye konuştu.

Zamanla köy yaşamının bir parçası haline gelen işletmesinde okul çocuklarına ve kahvehane müşterilerine hizmet verdiğini anlatan Uslu, motosikletiyle evlere paket servis de yaptığını söyledi.

"İNSANLARIN CEBİNDE PARA YOK"

Ancak artan giderler ve azalan müşteri harcamalarının işini zorlaştırdığını bildiren Uslu, vatandaşların alım gücündeki düşüşün küçük esnafa doğrudan yansıdığını, çayın 15 lira olduğu işletmesinde müşterilerin artık daha az sipariş verdiğini söyledi.

Uslu, "İnsanlar 5 liranın hesabını yapacak duruma geldi. On kişi bir araya geliyor, çay söylüyorlar. Eskiden çay demlendikçe içilir, insanlar saatlerce otururdu. Şimdi bir ya da iki çay içip kalkıyorlar. Çünkü insanların cebinde para yok" dedi.

İNCİR VE ZEYTİN ÜRETİCİSİNİN KAYBI ESNAFI DA ETKİLİYOR

Dağyeni Mahallesi'nde birçok ailenin geçimini incir ve zeytincilikten sağladığını belirten Uslu, üreticilerin yeterli gelir elde edememesinin köydeki ticari hayatı da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Çiftçinin kazancı azaldıkça alışverişlerin düştüğünü, bunun da küçük esnafın gelir kaybına yol açtığını söyleyen Uslu, işletmesinde kullandığı sucuk, tavuk, tüp, elektrik ve su gibi giderlerin arttığını, fiyat yükseltmek zorunda kaldığında da müşterilerinin zorlandığını dile getirdi.

Uslu, "Sucuk zamlanıyor, tavuk zamlanıyor. Tüp, elektrik, su; her şey pahalı. Biz zam yapmak zorunda kaldığımızda müşterilerimiz 'Bir daha buraya gelemeyeceğiz, karnımızı nasıl doyuracağız?' diyor. Bazen tost yerine bir kek alıp onunla karınlarını doyurmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Bir tostun 150-200 liraya satılmasının müşterilere pahalı geldiğini ancak işletme maliyetlerinin de yükseldiğini belirten Uslu, zaman zaman gelirinin giderlerini karşılamadığını söyledi.

Köyde bazı vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için veresiye alışveriş yaptığını ifade eden Uslu, özellikle tarımdan geçinen ailelerin gelir elde etmekte zorlandığını belirtti.

"KÖYÜME DÖNDÜM AMA YİNE DE ZOR GEÇİNİYORUM"

Otel sektöründe çalışırken mesleki deneyim kazandığını ve yabancı dilini geliştirdiğini anlatan Uslu, buna rağmen özellikle Kuşadası'nda kira ve yaşam giderlerini karşılamakta zorlandığını belirtti.

Uslu, "Yiyecek içecek hizmetleri mezunuyum. Şehirde kira ödüyordum, maaşım yetmiyordu. İstediğimiz ücretleri alamıyorduk. Bu yüzden köyüme dönmek zorunda kaldım. Otelde çalışmak mesleki açıdan kendimizi geliştirmemizi sağlıyor ama maddi açıdan geçinmek çok zor. Burada kira ödemiyorum, kendi işimi yapıyorum ama yine de zor geçiniyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
GastronomiGermencikEkonomiAydınYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı
Barcelona’dan tarihi rekor: Ligde 9’da 9 yaptılar Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
İstanbul’da sel suları otomobili yuttu 2 kişi aranıyor İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
10:09
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
09:56
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
09:34
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:56
Sokak ortasında kanlı infaz Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
07:46
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
07:29
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 10:21:57. #7.13#
SON DAKİKA: Germencik'te köyüne dönen gastronomi mezunu kadın, kahvehanede tek kadın esnaf oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei