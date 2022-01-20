Üye Girişi
Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı - Son Dakika

Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı

20.01.2022 21:29

Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı Balıkçı Olgun Geçici: "Hamsinin en yağlı ve en bol olması gereken bir dönemde tezgahlarda değil hamsi diğer balık çeşitlerini bile bulmak güç" Giresunlu balıkçılar Karadeniz'de bilinçsiz avlanma nedeniyle balık çeşidinin azalmasından ve hamsi sezonunun...

Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı

Balıkçı Olgun Geçici: "Hamsinin en yağlı ve en bol olması gereken bir dönemde tezgahlarda değil hamsi diğer balık çeşitlerini bile bulmak güç"

GİRESUN - Giresunlu balıkçılar Karadeniz'de bilinçsiz avlanma nedeniyle balık çeşidinin azalmasından ve hamsi sezonunun erken bitmesinden şikayet ediyor.

Hamsi ve balık çeşidinin en bol olduğu dönemde tezgahlarının boş olduğunu belirten Giresunlu balıkçı Olgun Geçici, "Yaklaşık 20 senedir balıkçılık yapıyorum daha böyle bir dönem yaşamadım. Hamsinin en yağlı ve en bol olması gereken bir dönemde tezgahlarımızda değil hamsi diğer balık çeşitlerini de bulmak kolay değil. Bu durum başta bilinçsiz avlanmanın bir sonucudur. Ayrıca sezon erken açıldığı için de balık azaldı. Eylül'ün ilk haftası açılması sezonu etkiledi. Ekim ayında sezona başlansaydı bu kadar balık azalmazdı. Av sezonu başladığı günlerde deniz suyu sıcak olduğundan dolayı balıklar etkileniyor ve balıkları boyuna göre kimse tutmuyor. Balıkların büyümesine de fırsat verilmiyor. Ayrıca trol avı da yasaklanması lazım. Hamsi bu saatten sonra olması biraz zor. Avlanmaya kota getirilmelidir" diye konuştu.

Hamsi ve balık fiyatlarının mevsimine göre pahalı olduğuna da dikkat çeken balıkçı Telat Aydeniz ise "Neredeyse 45 senedir balıkçıyım tezgahta balık yok. Şuanda hamsi ve diğer balıklar bol, fiyatlarda uygun olmalıydı. Ancak hamsi ve balık çeşidi az olduğu için fiyatlarda yüksek oluyor haliyle. Havuz balıkları pahalı vatandaşın alım gücü az. Balık olmayınca işler de yok, bu sene her seneden daha kötü, Karadeniz'de en fazla hamsi bir ay oluyor, diğer aylarda ise komşu ülkelere gidiyor. Oralardan da Türkiye'ye geliyor. Tezgahlaradaki balık fiyatları alabalık 50 lira, istavrit 25 lira, mezgit 50 lira, somon 70 lira, çinekop 70 lira, levregin fiyatı da 80 liradan satılıyor" dedi.

Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı
Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı
Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı

YORUMLAR
500

Balıkçılık, Karadeniz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı - Son Dakika


Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti         
21:18
Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde         
21:14
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
21:18 Hadise, Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etti
21:14 Öğretmeninin kendisine yaptığını hazmedemedi, 50 yıl sonra yeniden okula gitti
21:14 Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde
21:05 Rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı
21:03 Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı 16 ilimizde okulları tatil etti
21:02 Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Burak Elmas'a Fatih Terim mesajı
20:49 "Abdullah Gül ile sürekli görüşüyoruz" diyen Babacan, adaylık tartışmalarına noktayı koydu
20:35 İran'ın doğal gaz akışını durdurması tüketiciyi etkileyecek mi?
20:24 İngiltere'de Osmanlı padişahlarına ait tablolar 1 milyon 346 bine sterline alıcı buldu
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen El Salvador lideri Bukele'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 21:35:13. #1.13#
SON DAKİKA: Giresunlu balıkçıların hamsi isyanı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement