Göbeklitepe'de davullu zurnalı buğday şenliği - Son Dakika
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Göbeklitepe'de davullu zurnalı buğday şenliği

05.06.2022 00:57
Göbeklitepe'de davullu zurnalı buğday şenliği

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne bulunan ve 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe'de buğdayla hazırlanan yemeklerin sunumunun yapıldığı "Buğday Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne bulunan ve 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe'de buğdayla hazırlanan yemeklerin sunumunun yapıldığı "Buğday Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Göbeklitepe Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikte, buğdaydan yapılan yöresel yemekler sergilendi. Sıra gecesi ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Müzik eşliğinde, tarihi ören yerini görmeye gelen turistlere de etkinlik çerçevesinde çiğ köfte ve buğdayla hazırlanan yemeklerden ikram edildi.

"Buğdayın toprakla buluştuğu güdüyü anlamak için buradayız"

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'ye hoş geldiniz diyorum. İnsanlığın atası burada yaşamış, insanlık kendi geçmişini araştırmak, öğrenmek istiyorsa ya da nasıl bir başlangıç yaptığını öğrenmek istiyorsa, görmesi gereken yer Göbeklitepe'dir. Buğdayın toprakla buluştuğu güdüyü anlamak için buradayız. İşte buğdayı bulmanın sonucu şuradaki sofralarımızın zenginliği olarak ortaya çıkıyor. Biraz önce burada lezzetlerimizi gezdik. İşin en başına neyi koymuşlar, çiğköfteyi koymuşlar. Çünkü bu lezzet Şanlıurfa'da tartışılmaz bir lezzettir. Gerçekten baharatın, çiğ etin ve bulgurun buluştuğu önemli bir lezzet ve bunu tanıdıkça bırakmak istenmiyor. Allah bu şehre verdikçe vermiş, bizde çok şükür diyoruz. Şimdi bu şehri olması gereken yere taşımak için tüm sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vermiş yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Etkinliğe, Şanlıurfa'dan ve Göbeklitepe'yi görmek için il dışından gelen birçok ziyaretçi katıldı. Hatay'dan Göbeklitepe'ye gelerek buğday şenliğine katılan Didar Alıcı, "Hatay'dan geldik. Tarihin en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe'ye geldik. Buğdayın ilk defa toprakla buluştuğu yerleşim yeri olan yerle tanıştık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, bu tanıtımı bize gerçekleştirdiği için. Buğdayın ürünlerinden ikram ettiler. Ekmeklerinden ikram ettiler. Sıcak insanlarına çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Sedat Alıcı, "Burası çok mistik bir yer ve herkesin görmesini tavsiye ederim. Etkinliğe denk geldik. Buğday şenliği çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Özlem Öztürk, "Böyle bir etkinlikte bulunduğumuz için çok mutlu olduk. Değişik duygular yaşadık. İkramlar çok lezzetliydi, herkesin ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Uşak'tan Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerden Şengül Kılıç ise "Çok güzel, çok beğendim. Allah bir daha görmeyi nasip etsin. Uşak'tan geldik, ekmek çok güzel" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Göbeklitepe'de davullu zurnalı buğday şenliği - Son Dakika

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