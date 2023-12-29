Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, şehit askerler için mevlit programı düzenledi.

Gölbaşı Belediyesi, Kuzey Irak'ta şehit düşen askerler için mevlit programı düzenledi. Gaziler ve şehit yakınlarının da katıldığı programda duygusal anlar yaşandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı konuşmada, şehitlerin vatanın birliği için can verdiğini ifade etti. Şehitlerin fedakarlıklarının unutulmayacağını kaydeden Şimşek, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini ve gazilerimizi unutmamak, her zaman yanlarında olmak boynumuzun borcudur. Bugün burada onların aziz hatıralarını yaşatmak, dualarla anmak için bir aradayız. Onların bize bıraktığı bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak, ülkemizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün buralarda çalışıp rahatça yaşayabiliyorsak onların sayesinde" dedi. - ANKARA