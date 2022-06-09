Gölbaşı Gölü temizleniyor - Son Dakika
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Gölbaşı Gölü temizleniyor

09.06.2022 17:04
Gölbaşı Gölü temizleniyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gölbaşı Gölünde bulunan katı atık temizliği başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gölbaşı Gölünde bulunan katı atık temizliği başladı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gölbaşı Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa başlatmış olduğu temizlik çalışmaları çerçevesinde Gölbaşı Gölü temizleniyor. Ekipler, göl içerisinden çıkardıkları katı atıkları sandallarla kıyıya çıkarıyor. Daha temiz bir Gölbaşı Gölü için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten ekipler, vatandaşlardan da çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Gölü temizleniyor
Gölbaşı Gölü temizleniyor

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı Gölü temizleniyor - Son Dakika

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