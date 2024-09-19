Gölbaşı\'nda Gaziler Günü Kutlandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziler Günü nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Ortaokulunda Çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunumunu Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Belediye başkanı İskender Yıldırım Çelenk sunumunu yaptı. Yapılan Çelenk sunumundan sonra şehitler ve gaziler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Mahmut Baştuğ yaptı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından ilçe protokolü tarafından şehit kabristanları ve gaziler ziyaret edildi. - ADIYAMAN