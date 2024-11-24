Gölbaşı'nda İlk Kar Sevinci - Son Dakika
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Gölbaşı'nda İlk Kar Sevinci

Gölbaşı\'nda İlk Kar Sevinci

Gölbaşı'nda mevsimin ilk karı Tavşan Tepesi'ne yağdı, halk sevinçle karşıladı.

24.11.2024 16:42
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine yılın ilk kar yağışı Tavşan tepesi mevkiine de başladı.

Gölbaşı ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kurugeçit Mahallesi Tavşan Tepesi mevkiine yağan ilk kar ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar kurak geçen ayların ardından yağmur ve kar yağmasının bolluk ve bereket olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda İlk Kar Sevinci - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda İlk Kar Sevinci - Son Dakika
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