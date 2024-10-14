Gölbaşı Stadyumu Resmen Açıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe stadyumu santra vuruşuyla resmen açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2024 Nisan ayında bakım onarıma giren ilçe Stadyumu 6 ay gibi kısa bir sürede ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne devredildi. Bin kişilik tribünüyle dört soyunma odası antrenör odası ve amir odası ile spor severlerin kullanımına açıldı.

1958 Gölbaşı spor ile Fırat spor arasında oynanan 1. amatör lig maçı santra vuruşuyla resmi olarak açıldı. - ADIYAMAN