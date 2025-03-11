Gölhisar'da İmece Usulü İftar Sofraları - Son Dakika
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Gölhisar'da İmece Usulü İftar Sofraları

Gölhisar\'da İmece Usulü İftar Sofraları

Uylupınar köyünde, 10 yıldır her akşam 250-300 kişiye iftar veriliyor. Dayanışma ile sürdürülüyor.

11.03.2025 11:13
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Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Uylupınar köyünde imece usulü kurulan iftar sofralarında, günlük 250-300 kişiye yemek ikram ediliyor.

Uylupınar köyünde yaklaşık 10 yıldır sürdürülen iftar programı geleneği, köy halkının dayanışmasıyla yaşatılıyor. Her akşam köy camisinin avlusunda toplanan köylüler, birlikte iftar sofralarını kurarak gelen misafirlere yemek ikramında bulunuyor. Köy dışında gelen misafirlerin de ağırlandığı iftar programında, köydeki hasta ve yaşlıların yemekleri evlerine ulaştırılıyor. Erken saatlerde hazırlıklara başlayan köy halkı, her gün yüzlerce kişiye yemek sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşıyoruz"

Uylupınar Köyü Muhtarı Mehmet Kırlı, iftar sofralarının on yıldır aralıksız devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır köyümüzde geleneksel iftar sofralarını kuruyoruz. Mübarek Ramazan ayında köy halkıyla bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre köylerden ve ilçe merkezinden gelen misafirlerimizi ağırlamak ise bizler için ayrı bir onur kaynağı oluyor. Günlük yaklaşık 250-300 kişilik iftar soframız var. Dileyen herkes köyümüze gelerek bu paylaşım ve dayanışma ortamına katılabilir. Bu vesileyle bu güzel birlikteliğe katkı sunan tüm köy halkımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah tutulan oruçlarımızı kabul eylesin" dedi.

İftar sofralarının mutfağında büyük emek var

İftar yemeklerini hazırlayan 30 yıllık aşçı Şakir Özdemir, yemeklerin hazırlanma sürecine dair bilgi vererek, "Her akşam iftar yemeği hazırlıyoruz. Çalışmalara bir gün önceden saat 14.00 gibi başlıyoruz ve iftar saatine kadar yemekleri yetiştiriyoruz. Menüyü köy halkıyla birlikte oluşturuyoruz, herkes elinden geleni yaparak bu geleneği sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Aşçı Özdemir'in yardımcısı ve eşi Saime Özdemir ise, "Eşim ve kızımla birlikte her gün Uylupınar köyünde iftar yemeklerini hazırlıyoruz. Bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. 29 gün boyunca buradayız ve herkesi bu sofralara davet ediyoruz" dedi.

İftardan sonra çay servisi

İftar programında gönüllü olarak çay servisi yapan Nail Özcan ise, "Uylupınar köyünde çaycılık yapıyorum ancak iftar programı için gönüllü olarak hizmet veriyorum. Saat 16.00 itibarıyla çayı demlemeye başlıyorum ve iftardan sonra yaklaşık 400-500 kişilik çay servisi yapıyorum" şeklinde konuştu.

İftar programına ilçe merkezinden ailesiyle birlikte katılan Önder Karcı da, köylülerin gerçekleştirdiği bu anlamlı organizasyona her yıl katıldıklarını belirterek, "Bu güzel dayanışmaya destek veriyoruz. Tüm yakınlarımızı da buraya davet ediyoruz. Muhtarımıza ve köy halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar organizasyonunun yürütülmesinde önemli rol üstlenen Yüksel Cenk, "Köyümüzde yaklaşık 250-300 kişilik iftar programını organize etmek için çalışıyoruz. Hayırseverlerin destekleriyle bu güzel geleneği yaşatıyoruz ve yıllardır sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan, iftardan sonra demlenen çaylar misafirlere ikram edilirken, el birliğiyle kurulan iftar sofraları yine imece usulü toplanıyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölhisar'da İmece Usulü İftar Sofraları - Son Dakika

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