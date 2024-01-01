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Gölpazarı'nda Spor Kompleksi Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
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Gölpazarı'nda Spor Kompleksi Projesi Tamamlanıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan 'Gölpazarı Spor Kompleksi' projesi tamamlanma aşamasına geldi. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, gençlerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmayı hedeflediklerini ve spor yapmaya teşvik ederek zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını belirtti.

Gölpazarı\'nda Spor Kompleksi Projesi Tamamlanıyor
01.01.2024 - 12:04,
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Gölpazarı Spor Kompleksi' projesinde sona geliniyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer gençlerin çok sevineceği, kaliteli zamanlar geçireceği ve birçok aktivite alanı ile yeni buluşma adresi olacağını belirtti. "Spor Kompleksi" projesinde sona gelindiğini söyleyen Başkan Suer, gençlerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri üretmeye devam ettiğini belirterek, "Gençleri spor yapmaya teşvik ederek her türlü zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtarmayı hedef alıyoruz. Her şey Gölpazarı için" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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