Gönül Akkor Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gönül Akkor Hayatını Kaybetti

Gönül Akkor Hayatını Kaybetti

Türk sanat müziğinin önemli ismi Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi yarın kaldırılacak.

31.12.2024 14:40
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İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören 82 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti. Şarkıcı Kamuran Akkor, ablası olan Gönül Akkor'un acı haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören 82 yaşındaki Türk sanat müziği ses sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti. Gönül Akkor'un ölüm haberini, kardeşi olan şarkıcı Kamuran Akkor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda Kamuran Akkor, "Müziğimizin gelmiş geçmiş en büyük sesi, saygıdeğer büyüğüm, canım ablam Gönül Akkor'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sevgiyle, saygıyla, her zaman gönlümüzde yaşayacaksın Gönüllerin Sultanı. Mekanın cennet olsun öncüm ablam" ifadelerine yer verdi. Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran sanatçının cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak.

Gönül Akkor kimdir

Gönül Akkor İstanbul'da 4 Şubat 1942'de dünyaya geldi. Akkor, Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladığı müzik hayatında kısa sürede hem sanat müziği alanında hem de popüler müzik dünyasında başarılı oldu. Çıkardığı plaklarla büyük bir hayran kitlesi oluşturan Akkor, Türk sanat müziğinde alanında şöhret kazandı. Öte yandan Akkor, pop müzik alanında da çalışmalar yaptı. Farklı müzik türlerinde çalışmalar gerçekleştiren Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" gibi eserler bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gönül Akkor Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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