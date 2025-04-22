Gönüllülerden 23 Nisan Ziyareti

Salih Baba Yurdu gönüllüleri, 23 Nisan'da Türk Kızılay Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek çocukların bayram sevincine ortak oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Salih Baba Yurdu gönüllü öğrencileri için bu yıl daha anlamlı geçti. Çocukların neşe dolu bayramını paylaşmak amacıyla, gönüllüler Türk Kızılay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Etkinlik boyunca özel çocuklarla bir araya gelen gönüllüler, onlarla keyifli vakit geçirerek bayram sevincini birlikte yaşadı. Pasta kesimi, eğlenceli sohbetler ve oyunlarla dolu bu özel gün, hem çocuklar hem de gönüllü öğrenciler için unutulmaz anılarla doldu. - ERZİNCAN