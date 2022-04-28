Gönüllülerden İdlib'e Ramazan yardımı - Son Dakika
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Gönüllülerden İdlib'e Ramazan yardımı

28.04.2022 14:54
Gönüllülerden İdlib'e Ramazan yardımı

Bingöl ve Elazığ'daki gönüllü bir grup tarafından başlatılan kampanya ile İdlib'teki ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı yardımı ulaştırıldı.

Bingöl ve Elazığ'daki gönüllü bir grup tarafından başlatılan kampanya ile İdlib'teki ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı yardımı ulaştırıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğretmen Ferhat Bayar'ın koordinesinde, Bingöl ve Elazığ'da ikamet eden bir grup gönüllü yardım kampanyası başlattı.

Kampanya çerçevesinde alınan destekler, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bin 158 paket kumanyanın dağıtımının yapıldığını dile getiren Ferhat Bayar, "Ramazan Yardımı çalışması sonucunda, 25-26 Nisan 2022 tarihlerinde Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Ariha, Cebel Zaviye, Harbunuş, Neyrab bölgelerindeki çadır kamp ve köy yerleşkelerinde bulunan mazlum kardeşlerimiz için hazırlanan bin 158 paket kumanyanın dağıtımı yapıldı. Kumanya dağıtımının yanı sıra alışveriş yapılan bakkallarda Zimem Defterleri satın alınarak yetim ve mağdur ailelerin borçları kapatıldı. Dağıtım çalışmasıyla birlikte yetim ailelere ve çocuklara 20 bin TL'nin üzerinde nakit yardım ulaştırıldı. Bireysel olarak başlattığımız 'Ramazan Yardımı' çalışması çerçevesinde Solhan, Bingöl ve Elazığ başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok şehrinden ve yurtdışından hayırsever dostlarımızın ve büyüklerimizin fitre, zekat, fidye ve sadaka destekleriyle bizlere ulaşılan tüm yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda ve nakit olarak bizzat teslim edildi" dedi. - BİNGÖL

Gönüllülerden İdlib'e Ramazan yardımı
Gönüllülerden İdlib'e Ramazan yardımı
Gönüllülerden İdlib'e Ramazan yardımı

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Ramazan, Elazığ, Bingöl, İdlib, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönüllülerden İdlib'e Ramazan yardımı - Son Dakika


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