Göremediği Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla okuyup hatim ediyor - Son Dakika

Göremediği Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla okuyup hatim ediyor

DENİZLİ - Denizli'de doğuştan görme engelli Yalçın Yetişek, 16 yıl önce kabartma yazı ile yazılmış Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. Görme engelli Yetişek, kabartma Kur'an ı Kerim'i kendisi parmak uçlarıyla okuyarak hatim yapıyor, Ramazan ayı nedeniyle camide sabah namazından sonra okunan mukabeleye de katılarak parmak uçlarıyla okunan Kur'an-ı Kerim'i takip ediyor.

Denizli'de doğuştan görme engelli 38 yaşındaki evli görme engelliler okulunda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Yalçın Yetişek, 16 yıl önce kabartma yazı ile yazılan Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. Bir süre hafızlık çalışması da yapan Yetişek, Kur'an-ı Kerim'i kendisi parmak uçlarıyla okuyup hatim yapıyor. Ramazan ayı nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Şehitler Cami'nde sabah namazından sonra okunan mukabeleye de katılan Yetişek, parmak uçlarıyla okunan Kur'an-ı Kerim'i takip ediyor, hatim yapıyor. Hafızlık çalışması da yaptığını anlatan Yalçın Yetişek, "16 yıldır Kur'an-ı Kerim okuyorum. İlk olarak 2006 yılında Kayseri'de başladım. Daha sonra İzmir'de 3 hafta kadar eğitim aldım. Sonrada işte hafızlık çalışması yaptım. Ondan sonra mukabele takip ederek çok şükür bu camide ve mahallemizde abilerimizle beraber mukabeleyi kabartma Kur'an-ı Kerim ile takip ediyorum. Ben doğuştan görme engelliyim. Tabi şimdi kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimini 2006'da aldık ama benim görme engelli okulu geçmişim var. Kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimi almadan öncede kabartma yazı biliyordum. Öğrenmenin yaşı yok ve yeter ki talep etmek lazım" dedi.

"Bu gayretini hep takdire şayan gördük"

Görme engeline rağmen Yalçın öğretmenin her yıl Ramazan ayında cami de okunan mukabeleye katıldığını ve parmak uçlarıyla okunan Kur'an ı Kerim'i takip ettiğine dikkat çeken cami hocası Mehmet Tekin, "2013'ten beri kardeşimiz sabah ve gece demeden her vakit camiye gelir. Cemaat olarak bu kardeşimizi emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah ilmini artırsın. Bizler Yasin kardeşimizin bu gayretini hep takdire şayan gördük" dedi.