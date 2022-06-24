Görenler şaştı kaldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç, "20 senelik hayatımda yaşadığım en güzel duygu bu" dedi - Son Dakika
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Görenler şaştı kaldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç, "20 senelik hayatımda yaşadığım en güzel duygu bu" dedi

24.06.2022 12:27

93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, bugün Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği alanda mezar yeri hazır durumda bekletilirken, mezara giren bir gencin, "20 yaşındayım, 20 senelik hayatım boyunca yaşadığım en güzel duygu buydu benim için" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna bağlı İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayata gözlerini kapadı. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, bugün cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı cenaze töreninin gerçekleştirileceği alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Ustaosmanoğlu'nun sevenlerinden bir kısım da Edirnekapı Mezarlığı'na geldi. Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği alanda ise son hazırlıklar yapılıyor.

"BU AŞIRI DERECEDE GÜZEL BİR DUYGU"

Cenaze için yapılan hazırlıklarda yer alan Yasin Ramazan Gülmüş, "Benim babam gassal, mezarlığa başladığından beridir sürekli onunla beraber mezarlığa gider gelirdim. Beraber cenaze yıkadığımız da oldu, sayısız cenaze törenine katıldım. Efendi hazretlerinin mezarını düzenlemek, etrafında çalışmak nasip oldu. Bu aşırı derecede güzel bir duygu. Burada çalışan abilerden Allah razı olsun ki bizim de yardım etmemize izin verdi. 20 yaşındayım, 20 senelik hayatım boyunca yaşadığım en güzel duygu buydu benim için. Efendi hazretlerine Allah'tan rahmet diliyorum, cemaatimize de başsağlığı diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Mahmut Ustaosmanoğlu, Edirnekapı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görenler şaştı kaldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç, '20 senelik hayatımda yaşadığım en güzel duygu bu' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görenler şaştı kaldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç, "20 senelik hayatımda yaşadığım en güzel duygu bu" dedi - Son Dakika
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