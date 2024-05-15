Görme Engelliler Tiyatro Topluluğu Dünya Engelliler Haftası\'nda Sahne Aldı

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Tuzla Sanat Tiyatrosu Görme Engelliler Tiyatro Topluluğu'nun görme engelli tiyatrocuları, Dünya Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşturmak için Tuzla Devlet Hastanesi'nde sahne aldı.

Tuzla Sanat Tiyatrosu Görme Engelliler Tiyatro Topluluğu'nun görme engelli tiyatro sanatçıları olan 'Engelsiz Sahne Yürekleri' ekibi, 10 - 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Tuzla Devlet Hastanesi'nin konferans salonunda sahne aldı. Görme engelli tiyatro oyuncularının sahnelediği 'Çılgın Konak' isimli oyun izleyiciler tarafından ilgiyle ve kahkahalar eşliğinde izlendi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Tuzla Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Bozhalil'in yanı sıra hastane yönetimi ve hastanede görevli sağlıkçılar da oyunu izleyenler arasında yer aldı.

Etkinlik hakkında konuşan Tuzla Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Çağlar, "Tamamı görme engellilerden oluşan Tuzla Sanat Tiyatrosu Görme Engelliler Tiyatro Topluluğu. 'Engelsiz Sahne Yürekleri' olarak adlandırdık onları. Bu çok özel bir oyun, hızlı bir oyun oynuyorlar. Vodvilden bozma bir Süt Kardeşler benzeri uyarlama bir oyun. Eğlenceli bir oyun, seyirciyi zaten kahkahaya boğdu. Grup 2013'ten beri sadece İstanbul'da değil ülke çapında 40'a yakın turne yaptı. Tabii gönül isterdi ki böyle tamamı görme engellilerden oluşan ekip, sadece görme engelliler günü veya haftası gibi özel günlerde değil, farkındalık açısından, gençlere yetişkinlere aynı etkinliklerle daha fazla oyun oynayarak hem özel yürekler daha çok sahne alacak, hem de bu farkındalığı burada projeyi daha çok kişi izlemiş olacak. Bugün de çok güzel bir programdı. Tuzla Devlet Hastanesi başhekimimiz, özel bir etkinliğinde bizleri misafir etti. Bize evine yüreğine açtı, biz de oyunu sahneledik" dedi.

"Bazen bizim sahnede görmediğimize inanmıyorlar"

Oyunda performans gösteren tiyatroculardan olan Geylani Akçay, "Ben 30 yaşındayım, yaklaşık 16 yaşımdan beri sahneye çıkıyorum. Bu iş gönülle kalple yapılan bir iş, daha doğrusu işten ziyade bir sanat. Topluma empati yapmanın ne demek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Şartlar eşit olmasa da biz kendimizi sizden farklı görmüyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Orhan Çağlar hocamızla yaklaşık 12 yıldır tanışıyoruz, o günden beri Türkiye çapında yaklaşık 60 ilçe gezdik. Çok iyi dönüşler aldık insanlar çok şaşırıyorlar. Bazen bizim sahnede görmediğimize inanmıyorlar. Gerçi biz bile bazen kendimize inanmıyoruz. Biz mutlu olmadan karşı tarafı mutlu edemeyeceğimizi bildiğimiz için önce kendimizi, sonra karşı tarafı mutlu etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL