Görme Engellilere Yapay Zeka Eğitimi

Türkiye Körler Vakfı tarafından Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen yapay zeka teknolojileri eğitimini başarıyla tamamlayan 12 görme engelli vatandaşa sertifikaları verildi.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Türkiye Körler Vakfı tarafından uygulanan '2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Kalkınma Teknik Destek Programı' çerçevesinde 6'sı kadın, 6'sı erkek toplam 12 görme engelli birey, yapay zeka teknolojileri konusunda eğitim aldı. 85 saat süren eğitimde kursiyerlerin yapay zeka tabanlı araçları kullanabilme becerisi kazanmalarına ve istihdama katılmalarına katkı sağlandı. Başarıyla eğitimi tamamlayan 12 kursiyere sertifikaları teslim edildi.

"Görme engelli vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz"

Ankara Kalkınma Ajansı olarak çağı yakalamanın ve değişen dünyanın tam merkezinde olabilmenin derdini taşıdıklarını kaydeden Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, "Yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerde merkezimize bu düşünceyi koyuyoruz. Yapay zeka da, dijital dönüşüm de aslında modern çağın çok hızlı ilerleyen araçları. Biz de bu bağlamda özellikle körlerimizin hayatına nasıl dokunabiliriz, konfor alanlarını nasıl artırabiliriz, vakfımızın kurumsal kapasitesini nasıl güçlendirebiliriz ile alakalı sosyal devlet anlayışıyla sosyal farkındalığı olan projelere destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de bu projelerden bir tanesinin artık sertifika töreninde birlikteyiz. Kursiyerlerin geri dönüşleri bizim açımızdan çok kıymetli. Görüyoruz ki bu eğitim programı başarıya ulaşmış. Bu bize bundan sonra ne yapabileceğimizi gösteriyor. Yeni kursiyerlerle daha ileri düzeyde eğitimlerle hem Türkiye Körler Vakfımızla hem diğer derneklerimizle görme engelli vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Körler Vakfı Başkanı Belma Yılmazyiğit smd, şahane bir eğitim süreci geçirdiklerini belirterek, "Bu proje henüz Türkiye'de bile yeni algılanmaya başlanırken, görme engelli kardeşlerimize böyle bir imkanın sağlanması gerçekten çok önemli bir adım. Bu adımla biz çok daha ileriye gideceğimize inanıyoruz" dedi.

"Kursiyerlerimiz kendi işlerinde yapay zekayı nasıl kullanacaklarını öğrendiler"

Eğitim sürecine başlamadan önce kursiyerlerin belli aşamalardan geçtiğini dile getiren Eğitmen İbrahim Elibal, "Bilgisayar eğitimine başladığımızda önce biraz temel bilgisayar eğitimi verdikten sonra Excel, Word gibi programları öğrettik. Bunun yanı sıra algoritmayı öğrettik. Öncelikle nedir, işlem önceliği nedir diye çalıştık, sonrasında yapay zeka aşamasına geçtik. Yapay zeka aşamasındaki sürecimizde de birebir kodlama öğrendiler. Satır satır, harf harf kodlamayı öğrendiler. Daha sonra bu kodlamanın aynısını yapay zekayla nasıl yapacaklarını öğrendiler. Bu süreçte yapay zeka yardımıyla eğitim programı, yabancı dil eğitim programı, Türkçe testler, oyun programları, eşya tasarlama gibi birçok yeni işleri öğrendiler. En güzeli de kursiyerlerimizin arasında avukat ve değişik şirketlerde çalışan arkadaşlarımız vardı. Bunlar kendi işlerinde bunları nasıl kullanacaklarını öğrendiler" ifadelerini kullandı.

"Yapay zekanın insanlara kişisel hayatlarında yardımcı olabileceğini düşünüyorum"

Kursiyer Yasemin Çaycı, toplamda 85 saat süren bir eğitim aldıklarını belirterek, "Öğrendiklerimizle görme engellilerin hayatını ciddi boyutta düzene sokacak bir ders aldık. Eğitim öğretimde, iş alanında, günlük hayatta önemli olan yapay zekaya doğru komutu vermek. Bunu başardığınızda yapay zeka size mükemmel bir geri dönüş sağlıyor. Yapay zeka aslında Excel ile aynı. Excel'in mantığını çözdüğünüz zaman yapay zekayı mükemmel derecede kullanabilirsiniz. Görme engellilerin yaşamı çok zor. Çoğu tanıdığımın iş görüşmesine çağrılmadığını bile biliyorum. O kadar çok kendini geliştirmiş engelli arkadaşımız var ki, harcanıp gidiyorlar diyebilirim. Yapay zekanın insanlara kişisel hayatlarında yardımcı olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Görme engelliler olarak yapay zekanın ne olduğuyla tanıştık"

Kursiyer Adem Yılmaztürk ise eğitimin çok verimli geçtiğini ifade ederek, "25 iş gününe tekabül eden yaklaşık 2 buçuk aylık bir süreçte toplamda 85 saate varan bir eğitim aldık. Bununla ilgili görme engelliler olarak yapay zekanın ne olduğuyla tanıştık. Kodlamayı öğrendik. İşlem önceliğinin ne işe yaradığını öğrendik. Kodlamanın ne işe yaradığını öğrendik. Yapay zekaya doğru komut vererek daha verimli ve gerçekçi sonuçlar alabileceğimizi öğrendik. Yapay zeka artık evimizdeki beyaz eşyalardan araçlara, sanayi teknolojisinde, metropol şehirlerde, özellikle şehir merkezlerinde birçok yerde kullanılıyor. Görme engelli olduğumuz için bilgisayar ve telefonlar da bizim işimizi çok kolaylaştırıyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA