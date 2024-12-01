GÖRSEM\'den Engelliler Günü Kahvaltısı

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Eskişehir'de Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde kahvaltı etkinliği düzenledi.

Engelli bireylerin toplumsal farkındalığının arttırılması ve haklarının savunulması amacıyla kutlanan 3 Aralık Engelliler Günü çerçevesinde toplanan GÖRSEM, dernek üyeleri ve aile yakınları ile bir araya geldi. Farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen kutlama organizasyonunda, görme engelli bireyler kaynaştırıldı. Etkinlikte kahvaltı eşliğinde sohbetler edilirken, görme engelli bireyler birbirleri ile tanışma fırsatı buldu.

"Biz görme engelliyiz, dilenci değiliz, bizleri gördüklerinde para vermesinler"

Görme Engelliler Dayanışma Derneği Eskişehir Şube Başkanı Selahattin Oktay, etkinliğin tam bir kutlama olmadığını belirterek, "Derneğimiz Görsem adına bugün burada 3 Aralık nedeni ile kahvaltı düzenledik. Dernek üyelerimiz aileleri ile birlikte kahvaltımıza davetliydi. Kaynaştırma ve tanışma amaçlı bir etkinlik oldu. Burada arkadaşlarımızla birlikte bir kutlama yapmaya çalıştık. Vatandaşların bizlere yararı oluyor ama biraz daha yararları olsun istiyoruz. Biz görme engelliyiz, dilenci değiliz. Bizleri gördüklerinde para vermesinler, yardımcı olsunlar. Yardımcı olmak isteyenler derneğe gelip, makbuz kestirebilirler. Dünya engelliler günü nedeniyle bizde kendi aramızda kutlama düzenliyoruz. Aslında tam bir kutlama değil ama öyle geçtiği için bizde kutlama olarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR