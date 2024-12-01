GÖRSEM'den Engelliler Günü Kahvaltısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GÖRSEM'den Engelliler Günü Kahvaltısı

GÖRSEM\'den Engelliler Günü Kahvaltısı

Eskişehir'de GÖRSEM, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kahvaltı etkinliği düzenledi.

01.12.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde kahvaltı etkinliği düzenledi.

Engelli bireylerin toplumsal farkındalığının arttırılması ve haklarının savunulması amacıyla kutlanan 3 Aralık Engelliler Günü çerçevesinde toplanan GÖRSEM, dernek üyeleri ve aile yakınları ile bir araya geldi. Farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen kutlama organizasyonunda, görme engelli bireyler kaynaştırıldı. Etkinlikte kahvaltı eşliğinde sohbetler edilirken, görme engelli bireyler birbirleri ile tanışma fırsatı buldu.

"Biz görme engelliyiz, dilenci değiliz, bizleri gördüklerinde para vermesinler"

Görme Engelliler Dayanışma Derneği Eskişehir Şube Başkanı Selahattin Oktay, etkinliğin tam bir kutlama olmadığını belirterek, "Derneğimiz Görsem adına bugün burada 3 Aralık nedeni ile kahvaltı düzenledik. Dernek üyelerimiz aileleri ile birlikte kahvaltımıza davetliydi. Kaynaştırma ve tanışma amaçlı bir etkinlik oldu. Burada arkadaşlarımızla birlikte bir kutlama yapmaya çalıştık. Vatandaşların bizlere yararı oluyor ama biraz daha yararları olsun istiyoruz. Biz görme engelliyiz, dilenci değiliz. Bizleri gördüklerinde para vermesinler, yardımcı olsunlar. Yardımcı olmak isteyenler derneğe gelip, makbuz kestirebilirler. Dünya engelliler günü nedeniyle bizde kendi aramızda kutlama düzenliyoruz. Aslında tam bir kutlama değil ama öyle geçtiği için bizde kutlama olarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel GÖRSEM'den Engelliler Günü Kahvaltısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 15:29:17. #1.13#
SON DAKİKA: GÖRSEM'den Engelliler Günü Kahvaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.