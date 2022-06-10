Gösterilerini sergileyen minik öğrenciler sahnede kep attı - Son Dakika
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Gösterilerini sergileyen minik öğrenciler sahnede kep attı

10.06.2022 16:28

Gösterilerini sergileyen minik öğrenciler sahnede kep attı Miniklerin mezuniyet heyecanına aileleri de ortak olduŞANLIURFA Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerin başında gelen Şanlıurfa'da okulların kapanmasına yaklaşık 1 hafta kala, çeşitli programların düzenlendiği okullarda...

Gösterilerini sergileyen minik öğrenciler sahnede kep attı

Miniklerin mezuniyet heyecanına aileleri de ortak oldu

ŞANLIURFA Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerin başında gelen Şanlıurfa'da okulların kapanmasına yaklaşık 1 hafta kala, çeşitli programların düzenlendiği okullarda öğrenciler marifetlerini sergiledi. Yılın stresini oyunlarla üzerlerinden atmaya çalışan öğrenciler, mezuniyet belgelerini alıp havaya kep fırlattı.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerden biri olan Şanlıurfa'da öğrencileri karne ve mezuniyet heyecanı sardı. Nüfusunun yarısına yakını öğrenci olan Şanlıurfa'da okulların kapanmasına bir hafta kala, öğrenciler düzenlenen çeşitli programlarda marifetlerini sergiliyor. Birbirinden güzel oyunlar ile gösterilerin sergilendiği mezuniyet programlarında öğrenciler kadar veliler de büyük bir heyecan yaşadı. Haliliye İlçesindeki İbni Sina İlkokulunun mezuniyet töreninde de öğrenciler sahnede marifetlerini sergileyerek ter dökerken veliler de izleyici koltuklarında çocuklarını mezun etmenin gururunu yaşadı.

Programın açılış konuşmasını yapan okul müdürü Nurettin Toğun, "Bize emanet ettiğiniz yavrularınızı bu çatı altında hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitmeyi amaç edindik. Yüreğimizdeki sevgiyi, belleğimizdeki bilgiyi, kişiliğimizdeki çizgiyi yavrularımızla paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Bu anlayış ve kararlılıkla beynini, gönlünü, yüreğini, emeğini ve yıllarını eğitime adamış eli öpülesi öğretmenlerime zor ve bir o kadar da kutsal olan görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. Programa katılan Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esin ise, Diliyorum ki bu yavrularımızın bundan sonraki eğitim hayatı, onların hissettiği, hayal etmiş olduğu mesleklere taşıyacak uzun bir eğitim hayatı daha olsun ve siz de hep onların yanında olun. Onlar hekim olmak, doktor olmak, avukat olmak, savcı olmak isterlerse, o yolda yürürken eğitim hayatları boyunca hep onların yanında olun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sırayla sahneye çıkan öğrenciler, okulun stresini üzerlerinden atmak için hazırladıkları gösteri ve oyunları sergiledi. Çocukların oyunları salondakilerin büyük beğenisini kazanırken program sonunda mezuniyet belgelerini alan öğrenciler havaya kep attı.

Gösterilerini sergileyen minik öğrenciler sahnede kep attı
Gösterilerini sergileyen minik öğrenciler sahnede kep attı
Gösterilerini sergileyen minik öğrenciler sahnede kep attı
Gösterilerini sergileyen minik öğrenciler sahnede kep attı

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Sultangazi, Şanlıurfa Sıra Gecesiyle şenlendi Sultangazi, Şanlıurfa Sıra Gecesiyle şenlendi
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gösterilerini sergileyen minik öğrenciler sahnede kep attı - Son Dakika

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