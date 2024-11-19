Grev Hakkı Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Grev Hakkı Engellendi

Grev Hakkı Engellendi

Öz Büro İş Sendikası, Eskişehir'deki grevin durdurulmasını Anayasa'ya aykırı buldu.

19.11.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alper Gökçek, Eskişehir'de Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş.'de başlatılan grevin mahkeme kararıyla durdurulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anayasal hakkımız olan grev hakkı ortadan kaldırılmıştır. Emekçilerin haklarının yok sayıldığı ve sendikalı olmanın cezalandırıldığı bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.

Aylar süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuç vermemesinin ardından 29 Ağustos'ta Öz Büro İş Sendikası tarafından Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş.'de başlatılan grev hakkında geçtiğimiz günlerde Eskişehir 2. İş Mahkemesi tarafından durdurma kararı verilmişti. Alınan kararla ilgili sendika genel merkezinde Sarar işçilerinin de katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenmesinin ardından Öz Büro İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alper Gökçek, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Tek istediklerinin toplu iş sözleşmesini imzalamak olduğunu ifade eden Gökçek, karşılarına bir sürü engel çıkarıldığını ancak emekçilerin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

"Emekçilerin haklarının yok sayıldığı ve sendikalı olmanın cezalandırıldığı bir anlayışla karşı karşıyayız"

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alper Gökçek, yapmış olduğu açıklamada, "Verdiğimiz bu emek mücadelesine darbe vurmaya çalışanlar var. Öz Büro İş Sendikası olarak Sarar emekçilerinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Hak aramanın yasaklandığı ve Anayasa'nın ayaklar altına alındığı bir süreç yaşıyoruz. 29 Ağustos günü başlayan grevimizin öncesinde Sarar yönetimi büyük hukuksuzluklara imza atmıştır. İşçilere baskı yaptılar, zorlayarak sendikamızdan istifa ettirmeye çalıştılar. Eskişehir 2. İş Mahkemesi yargısız infaz yapmıştır. Asla bunu doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Emek mücadelesinin sonlandırılmasına izin vermeyeceğiz. Anayasal hakkımız olan grev hakkı ortadan kaldırılmıştır. Emekçilerin haklarının yok sayıldığı ve sendikalı olmanın cezalandırıldığı bir anlayışla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Sendika, Emekçi, Hukuk, Yerel, Sarar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Grev Hakkı Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5’ini düşürdük Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:17 Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 16:50:33. #1.12#
SON DAKİKA: Grev Hakkı Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.