GTO başkanlarından bayram kutlaması - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Ramazan Bayramı"nı yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan GTO başkanları, bayramları bayram yapanın birlik ve beraberlik anlayışı olduğunu, bu özel günlerde mutluluk ve güzelliklerin paylaşıldığını; yardımlaşma ve dayanışmanın öne çıktığını vurguladı.

Ramazan Bayramı'nın huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunan başkanlar, "Oruç, ibadet, birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiğimiz mübarek Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Yıldırım ve Teymur'un mesajında, "Kavga yerine sarılıp kucaklaşmayı, ayrılık yerine birlik ve beraberliği emreden bir kültürden gelen insanlar olarak biliyoruz ki bayramlar iyiliklerin kötülüğü, barışın savaşı, doğrunun yanlışı, sevginin nefreti yeneceğine olan inancın kutlamasıdır. Yine bayramlar yapılan hataların affedilmesi, kırılan kalplerin onarılması hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda derince düşünmemiz için çok nadide günlerdir. Yardımlaşma ve dayanışma anlayışının getirdiği güç birliğinin ve güzelliğin daima farkında olmalıyız. Toplumları güçlü kılan, fertlerini bir arada tutan bağların sağlamlığıdır. Bağların sağlam olması ise kuşkusuz insanların birbirine karşı hoşgörü içerisinde olması, birbirini sevmekten asla vazgeçmemesidir. En büyük zenginlik sevgidir. Dünyadaki yaşanan tüm sorunlar tüm zorluklar ancak birlik ve beraberlik içerisinde ve sevgiyle kenetlenerek aşılabilir. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu Bayramı da dayanışma ruhumuzu, kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Barışı ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar güzelleşecektir. Tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde, sevgiyle yaşadığı bir dünya dileğiyle hemşerilerimizin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ederiz" denildi. - GAZİANTEP