Günlük yaşamın stresini atmak için özel program düzenlediler - Son Dakika
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Günlük yaşamın stresini atmak için özel program düzenlediler

02.03.2022 17:19
Günlük yaşamın stresini atmak için özel program düzenlediler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Azka Hotel'de günlük hayatın koşuşturmasında ve stresten bunalıp rahatlamak isteyenler için özel bir program düzenledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Azka Hotel'de günlük hayatın koşuşturmasında ve stresten bunalıp rahatlamak isteyenler için özel bir program düzenledi. 3-6 Mart arasında 3 gece 4 gün sürecek olan tanış inzivası etkinliği adı altındaki programa ilginin yoğun olduğu belirtildi.

Bodrum'da hizmet veren Azka Otel, oldukça yoğun ve stresli geçen 2021 yılının ardından 'tanış inziva' adıyla farkı bir etkinlik düzenledi. Yaş grubu gözetmeksizin programa katılan herkesi, hayat şartlarının oluşturduğu stresten uzaklaştırıp bahar mevsimine dinç bir şekilde girmesinin amaçlandığı programda farklı bir tatil konsepti ile hizmet verileceği belirtildi. İçinde farkındalık eğitimleri, rehberli meditasyonlar, aktif tefekkürler, her yaş ve bedene uygun yoga uygulamaları olduğu belirtilen 'tanış inzivası' etkinliğindeki aktivitelerin her birinin, farklı bir programa sahip olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Süreç içinde topluluğun genel eğilimlerine göre programa alternatif eklemeler de yapılacağı belirtildi.

Sabah zengin açık büfe kahvaltısı ile başlayan program, öğleden sonra ikramları, gün sonunda lezzetli bir akşam yemeği ile devam ettiği programlar için ek ücret alınmadığı belirtildi. Serbest zamanlarda denize sıfır olan otelde açık ve kapalı havuzların yanı sıra tüm sosyal ve aktivite alanların katılımcılara açık tutulacağı belirtilerek tanış inzivasına katılanların 2022 baharına da tüm stresini atmış olarak girmesinin hedeflendiği kaydedildi. - MUĞLA

Günlük yaşamın stresini atmak için özel program düzenlediler

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Bodrum, Muğla, Otel, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günlük yaşamın stresini atmak için özel program düzenlediler - Son Dakika


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